Iran, il piano in dieci punti presentato agli Usa: braccio di ferro, cosa prevede

In cambio, Teheran aprirebbe lo Stretto di Hormuz, imporrebbe una tassa di 2 milioni di dollari per nave nello Stretto di Hormuz, dividerebbe questi introiti con l'Oman, stabilirebbe regole per il passaggio sicuro attraverso Hormuz e userebbe i proventi dello Stretto per la ricostruzione invece che per le riparazioni. I dieci punti sono stati rivelati sulla piattaforma X dall'account Daily Iran News. Una condizione in particolare, però, potrebbe rendere le trattative ancora più complesse di quanto già non lo siano: l'accettazione da parte di Washington della possibilità di arricchire l'uranio.

Dopo la tregua di due settimane raggiunta nella notte, è il piano in dieci punti presentato dall' Iran agli Stati Uniti a fare da apripista per il raggiungimento di un accordo più duraturo tra le parti. Tra le condizioni, c'è l'ipotesi che Teheran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz . Gli altri punti, invece, prevedono: garanzia che l'Iran non verrà più attaccato; fine permanente della guerra, non solo un cessate il fuoco; fine degli attacchi israeliani in Libano; revoca di tutte le sanzioni statunitensi contro l'Iran; fine di tutti i combattimenti regionali contro gli alleati dell'Iran.

Intanto, un primo passo col cessate il fuoco americano e la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran è stato fatto. Cosa che ha fatto tirare una boccata di ossigeno ai mercati, con le borse asiatiche e i future americani in volata e il petrolio e il gas che registrano una brusca frenata.