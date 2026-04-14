Péter Magyar, il programma: immigrati e guerra, la sinistra che dice?

«Non ho ancora parlato con Meloni ma sarò felice di farlo». «Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Péter Magyar (...). Italia e Ungheria sono nazioni legate da un profondo legame di amicizia e sono certa che continueremo a collaborare con spirito costruttivo (...) a livello europeo e internazionale». Il primo scambio a distanza fra Giorgia e Péter non sembra quello fra le due antitesi della politica mondiale. Stando invece alle dichiarazioni dei leader della sinistra italiana, il nuovo primo ministro magiaro non sarebbe altro che un progressista. E la sconfitta di Orbán quella di Trump, Netanyahu, Salvini e Meloni. Per capire chi ha ragione, non resta che controllare il programma di Tisza (https://magyartisza.hu/program). Si intitola «Le fondamenta dell’Ungheria efficiente e umana».

Nel capitolo sull’immigrazione, si dichiara senza ambiguità: zero tolleranza nei confronti dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani. Tisza si impegna a mantenere la recinzione al confine meridionale, il Muro di Orbán eretto nel 2015, e addirittura a rafforzarla con ulteriori misure difensive. Sulla ripartizione delle quote di migrazione dell’Unione Europea il partito non può essere più ambiguo: mentre a Bruxelles votava il Patto sulla migrazione, il Programma e la retorica interna è basata sulla promessa di non accettare il trasferimento di migranti irregolari dal resto d’Europa.