Lotteria Italia, premio da 5 milioni a Roma: ecco tutti gli altri biglietti vincenti

martedì 6 gennaio 2026
1' di lettura

È il biglietto serie M numero 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno) il vincitore del premio speciale da 300mila euro della Lotteria Italia 2025. Si tratta di un premio, riporta Agipronews, assegnato per la prima volta ed è la novità dell'edizione di quest'anno della Lotteria Italia. 

I premi in palio sono di prima, seconda, terza e quarta categoria. Quelli di prima categoria sono:

1° Premio € 5.000.000: biglietto T270462 venduto a Roma

2° Premio € 2.500.000: biglietto E 33 47 553 venduto a Ciampino (Roma)

3° Premio € 2.000.000: biglietto L4302343 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)

4° Premio € 1.500.000: biglietto D019458 venduto Jerzu, in provincia di Nuoro

5° Premio € 1.000.000: biglietto Q331024 venduto ad Albano Laziale, in provincia di Roma

I premi di seconda categoria invece sono 30 da € 100.000; quelli di terza sono 60 da € 50.000 e quelli di quarta sono 210 da € 20.000. 

