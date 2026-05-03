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Trump in piscina con il suo avvocato (in bikini): l'ultima foto-terremoto

domenica 3 maggio 2026
Trump in piscina con il suo avvocato (in bikini): l'ultima foto-terremoto

1' di lettura

Per Donald Trump le immagini generate con l'intelligenza artificiale sono una tentazione irresistibile. L'ultima è una 'fake-photo' che lo ritrae insieme ad alti funzionari nella Reflecting Pool del Lincoln Memorial, accompagnata da altre, a metà tra l'invenzione e il rendering, che mettono a confronto l'aspetto passato e futuro della grande piscina che occupa lo spazio di fronte al monumento nel cuore di Washington.

In un'immagine pubblicata su Truth, Trump appare con un ampio sorriso, mentre fa il segno del pollice in su, sdraiato su un lettino gonfiabile dorato in compagnia del vicepresidente JD Vance, anch'egli con il pollice in su, del segretario di Stato Marco Rubio, del segretario degli Interni Doug Burgum e di Alina Habba, avvocato del Presidente, con il Monumento a Washington sullo sfondo.

Tra le altre immagini condivise da Trump nelle ultime ore ce ne sono due della Reflecting Pool piena di acqua blu cristallina - "blu bandiera americana", recita il post - affiancate a una con l'acqua sporca e piena di alghe e una didascalia secondo cui è stata scattata nel settembre 2012, durante la presidenza Obama. I lavori di ristrutturazione della piscina costeranno 1,5 milioni di dollari e seguono quella ampia avvenuta proprio durante l'era Obama, nel 2012. 

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donald trump
alina habba
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