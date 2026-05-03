Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump gela Teheran: "La loro proposta? Non credo sia accettabile"

L'Iran ha recapitato agli Usa tramite i mediatori in Pakistan una proposta in 14 punti, che costituisce la risposta a una proposta Usa in 9 punti. Lo riportano due agenzie di stampa iraniane, Tasnim e Fars, ritenute vicine ai Guardiani della rivoluzione. Di seguito le principali notizie della giornata:

"Maxi nave-cisterna di Teheran evade il blocco Usa" - Una nave cisterna iraniana con 1,9 milioni di barili a bordo, per il valore di 220 milioni di dollari, è riuscita a evitare il blocco navale americano ed è arrivata nella regione dell'Asia-Pacifo. Secondo il sito Tanker Trackers - che traccia gli spostamenti marittimi - la superpetroliera Huge - appartenente alla società statale National Iranian Tanker Company - è stata rilevata a largo dello Sri Lanka una settimana fa e ora si trova in Indonesia diretta verso l'arcipelago di Riau, a largo di Sumatra. La notizia è rilanciata da Al Jazeera e dalla tv iraniana Irib. Secondo Tanker Trackers, la Huge si trovava in acque iraniane il 13 aprile, giorno in cui la Marina statunitense ha annunciato il blocco dei porti della Repubblica islamica.

Trump: "Riprendere gli attacchi? Sì, è possibile" - Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'IRAN. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato… vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi", ha detto il presidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti in Florida.

"Fatico a immaginare che la proposta di Teheran sia accettabile" - "Fatico a immaginare che sia accettabile, perché non hanno ancora pagato un prezzo abbastanza alto per quello che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, annunciando su Truth Social che valuterà la nuova proposta di cessate il fuoco recapitata dall'Iran.

Teheran: "Se la nostra dignità sarà minacciata combatteremo" -Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha affermato su X che Teheran non gradisce la prosecuzione del conflitto, ma che combatterà se la sua "dignità" sarà minacciata. "Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno; se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla", ha precisato. (ANSA). 2026-05-03T00:00:00+02:00 LDN ANSA per CAMERA01 EST01 GEST01