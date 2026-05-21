Giorgia Meloni, "Melody": il caso dall'India fa impazzire la sinistra

Narendra Modi ha portato un regalo speciale dall’India alla sua omologa e amica Giorgia Meloni: una confezione di caramelle Melody della Parley. Il dolce dono è un gioco di parole su “Melodi”, nato dall’unione dei due cognomi ma è anche un nomignolo scherzoso dato per indicare la dolce “melodia”, o per meglio dire la rinomata “armonia” tra i due leader. Condividendo sui social il video dello scambio affettuoso Meloni ha scritto: «Grazie per il regalo». Nel video si vedono sia il primo ministro indiano con in mano una confezione della popolare caramella indiana, nota in patria, cioè a circa un miliardo e mezzo di persone, per il suo slogan «molto, molto cioccolatosa», mentre se la ridono di gusto. «Il Primo Ministro Modi ha portato in regalo una caramella mou davvero squisita», dice la premier. Dopo la pubblicazione del video, le azioni della Parle Industries sono salite del 5% raggiungendo il limite giornaliero. Secondo i media indiani, però, l’azienda che ha visto aumentare l’acquisto delle proprie azioni, la Parle Industries, non produce quelle caramelle né altre ma opera nel settore edilizio e nella produzione della carta. Gli investitori l’avrebbero insomma confusa per errore per la Parle Products, che opera nel settore dolciario e non è però quotata in borsa.

Non è la prima volta che la parola macedonia “Melodi” viene utilizzata sui social in video e meme virali che ritraggono momenti spontanei tra i due leader durante i vertici multilaterali, totalizzando milioni di visualizzazioni. Al vertice del G7 del giugno 2025, la stessa Meloni ha commentato un breve video selfie con Modi con la didascalia: «Ciao, dal team Melodi». E non è nemmeno l’unico neologismo ispirato al nome della Meloni con altri leader. È il caso del “Merzoni”, nato dall’unione di Meloni e Merz, coniato dopo la visita in Italia nel gennaio scorso del Cancelliere tedesco. Tra i due però non c’è però l’intesa che unisce la presidente del Consiglio con il premier indiano. Non a caso la tappa italiana è stata la più social del tour di cinque nazioni di Modi, un particolare che non è piaciuto all’opposizione del gigante asiatico che ha accusato il leader di Nuova Delhi di essersi dato alla dolce vita romana mentre il popolo muore di fame.

«Modi vuole che il pubblico si goda la “melodia” dei discorsi mentre cerca di sopravvivere alla miseria, causata dal saccheggio commesso dal suo governo!», ha scritto Mallikarjun Kharge, presidente del Partito del Congresso, principale movimento d’opposizione. Può darsi che il buon rapporto tra il premier indiano e quello italiano non piaccia a tutti, ma in Asia la melodia italiana è diffusa, e dall’India al Giappone Meloni è il leader occidentale più apprezzato del continente.