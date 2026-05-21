Sub morti alle Maldive, la verità nelle immagini della GoPro

Poche certezze e tanti dubbi. Recuperati i corpi di tutti i cinque sub italiani morti nelle profonde acque delle Maldive, la domanda resta: cosa è successo? Una risposta, anche se parziale, potrebbe arrivare dai risultati delle autopsie disposte dalla procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ascolterà le persone a bordo della “Duke of York”, l’imbarcazione sulla quale viaggiavano le vittime. Sembrerebbe, al momento, escluso il cosiddetto “effetto Venturi” (ipotizzato da Alfonso Bolognini, presidente della Società italiana di medicina subacquea e iperbarica), ovvero che i cinque italiani sarebbero stati risucchiati dalle correnti in una grotta senza più via di scampo. Su questo punto è categorica Orietta Stella , legale di Albatros Top Boat (il tour operator che ha venduto il pacchetto crociera alle Maldive) e che è corsa a Malé per capirci di più. Nessun risucchio. Piuttosto, è la sua lettura della tragedia, «si sono probabilmente persi». Per saperlo bisognerà aspettare di scaricare e analizzare le immagini della GoPro recuperata ieri insieme a tutte le attrezzature che i cinque avevano portato sott’acqua. Dalle immagini della fotocamera si potrà sapere, ad esempio, la velocità di discesa, che tipo di immersione stessero facendo (l’università di Genova ha precisato che la missione era «finalizzata ad attività di monitoraggio dell’ambiente marino» e che «l’attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale»), che tipo di inconveniente ci sia stato. Dal resto delle attrezzature portate a galla ieri, invece, si potrà capire che tipo di equipaggiamento avevano e se era adatto a quel tipo di escursione. Non risulta, ad esempio, che i sub avessero il brevetto per esplorare le grotte, il “full cave”. E fa discutere anche il fatto che la Monfalcone sia stata trovata con addosso una muta corta non adatta all’immersione che stava facendo.

Dopo il ritrovamento e il recupero, due giorni fa, dei corpi della docente biologa Monica Monfalcone e del piemontese Federico Gualtieri, 30 anni, ieri i tre sub arrivati dalla Norvegia e specializzati in recuperi impossibili hanno recuperato anche gli ultimi due corpi rimasti intrappolati nella seconda camera delle grotte di Alicathà, nell’atollo di Vaavu. Si tratta di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, figlia della Montefalcone. Dopo averli prelevati a sessanta metri di profondità e rispettando i tempi della decompressione, i soccorritori, a 30 metri sott’acqua, li hanno consegnati ai subacquei maldiviani, che a loro volta li hanno portati in superficie. Lo scorso 15 maggio, invece, era stato recuperato il cadavere dell’istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata portata in Italia. I tre subacquei finlandesi sono scesi nelle grotte ognuno con un ruolo definito, utilizzando sofisticate tecniche di immersione tra cui “Rebreather” a circuito chiuso (un sistema che recupera il gas espirato e, una volta eliminata l’anidride carbonica con uno speciale filtro chimico, reintegra automaticamente l’ossigeno consumato dal corpo). Il risultato è che il gas viene riciclato continuamente e permette soste più lunghe sott’acqua e una preparazione che in pochissimi possono vantare. Oggi i soccorritori torneranno giù per recuperare tutta l’attrezzatura utilizzata e anche loro escludono categoricamente l’ipotesi del risucchio.

I corpi, intanto, sono stati portati all’obitorio, ha fatto sapere il portavoce presidenziale delle Maldive Mohameed Hussain Shareef, e dovranno essere identificati. Un momento straziante che Carlo Sommacal, marito e padre di due vittime, spera faccia il suocero. «Temo mi possa venire un infarto», ha dichiarato al Corriere. Mentre ha scelto un comprensibile silenzio il fidanzato di Giorgia Sommacal. Annunciato il lutto cittadino, invece, a Piorino (Torino), paese natale della ricercatrice Muriel Oddeino, 31 anni, che aveva abbandonato perla Liguria per seguire la sua passione del mare. Bisognerà quindi aspettare il rientro delle salme, una procedura per la quale il governo delle Maldive si sta già coordinando con l’Italia. Nel mentre, indaga. E ipotizza che l’istruttore-guida dell’immersione potrebbe aver indotto il gruppo a superare il limite dei 30 metri imposto dall’autorità. Ma è ancora presto per saperlo.