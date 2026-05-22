Maldive, l'effetto ottico che ha condannato a morte i 5 sub italiani

Sulla tragedia si addensano sempre più sospetti riguardo all'impreparazione della comitiva: le bombole , le attrezzature, l'aver imboccato il corridoio sbagliato rivelatosi fatale. per Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e la loro guida Gianluca Benedetti .

I 5 sub italiani sarebbero morti alle Maldive per " overconfidence ". Tecnicamente, avrebbero sovrastimato le proprie capacità di affrontare una escursione così difficile e insidiosa come quella nelle grotte di Dekundu Kandu .

La sabbia è stata l’elemento decisivo, quasi maledetto, che ha ingannato i subacquei italiani nella grotta ...

Sarà l'inchiesta aperta dalla procura di Roma a provare a unire i punti: elementi in più arriveranno dagli esiti delle autopsie dei cinque sub morti recuperati, in programma la prossima settimana; dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione (muta, bombole, telecamera go-pro , luci, computer, ecc) e dei telefonini, pc, chiavette, hard disk , che avevano lasciato sulla Duke of York .

Questi ultimi oggetti sono stati già riportati in Italia da uno dei colleghi della professoressa Montefalcone e sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Genova. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist si sono immersi giovedì per il quarto e ultimo giorno. Sono entrati di nuovo nella grotta per raccogliere tutto il materiale lasciato nei giorni precedenti. Sono quindi stati sentiti dalle autorità maldiviane che stanno indagando. La loro testimonianza potrebbe anche essere acquisita dai magistrati romani. Difficile prevedere se alla fine emergeranno responsabilità.

Da quanto emerso finora la tragedia sembrerebbe come detto determinata da una sottovalutazione dei rischi dell'escursione in quella che Laura Marroni, la ceo di Dan Europe, l'organizzazione che ha inviato il team di recupero, definisce parlando con l'Ansa "una grotta complessa e profonda, la cui penetrazione richiede esperienza e attrezzatura adeguata". Una grotta che verosimilmente non si poteva visitare in tutta la sua ampiezza, due ampie camere divise da uno stretto corridoio di 30 metri, con addosso bombole di 12 litri come quelle che avevano i 5 italiani. Nella seconda camera la grotta scende fino a 60 metri.