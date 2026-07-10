Zohran Mamdani cancella Little Italy dalla mappa, ira di FdI: "Rispetti la storia"

Zohran Mamdani cancella Little Italy. Il sindaco di New York ha escluso lo storico quartiere dalla nuova mappa ufficiale dell’immigrazione della città. Una decisione che ha scatenato non poca polemica. "La scelta dell'amministrazione di New York guidata dal sindaco Mamdani di escludere Little Italy dalle mappe ufficiali è un gravissimo atto di cancellazione culturale - tuona il Presidente della Commissione Cultura della Camera e membro della UIP Italia-USA, Federico Mollicone -. Si tratta di un attacco inaccettabile alla nostra identità e alla storia dell'emigrazione italiana, che ha contribuito a rendere grande New York e gli Stati Uniti".

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Poi l'aneddoto personale: "Rivendico con orgoglio la mia storia familiare: quando ho visitato Ellis Island ho potuto leggere nei registri, con non poca emozione, il nome del mio bisnonno Giovanni Mollicone, che insieme al fratello, andò a cercare fortuna a New York aprendo un negozio di cornici. Non possiamo accettare queste derive ideologiche. Saremo in una missione parlamentare ufficiale a New York, in occasione del prossimo Columbus Day, per difendere l'identità italiana e sostenere concretamente la comunità italoamericana. Rivolgo infine un forte appello a Tilman Fertitta e ai vertici della comunità negli Stati Uniti affinché intervengano fermamente sulla città di New York. L'amministrazione torni indietro, corregga questo errore e rispetti la storia e il sacrificio dei nostri emigrati".

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