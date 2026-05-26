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Maldive, il marito di Monica Montefalcone accusa: "Ogni anno a prendere il sole? Quando andava in tv..."

martedì 26 maggio 2026
Maldive, il marito di Monica Montefalcone accusa: "Ogni anno a prendere il sole? Quando andava in tv..."

2' di lettura

"Monica era una donna bellissima, illuminata dal suo sorriso, ed è così che voglio ricordarla". Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, affida all'agenzia Adnkronos il suo commosso ricordo della professoressa associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, e della loro figlia Giorgia Sommacal, laureanda all'università di Genova, entrambe vittime della tragedia dello scorso 14 maggio alle Maldive.

Sommacal parla mentre sono in corso le autopsie sui corpi delle due donne, che serviranno a fare chiarezza su quanto accaduto. "Monica aveva competenze al di sopra della norma, quando si parla di lei bisogna essere davvero preparati, a chi dice che la missione non era autorizzata chiedo ma allora cosa andavano a fare ogni anno alle Maldive? A prendere il sole? Stanno uscendo pubblicazioni anche su profondità di 80 metri".

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Sul lato umano Sommacal ricorda la moglie come una donna "a cui piaceva aiutare i giovani all'università, vedeva talenti, come in Muriel e Chicco (Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, anche loro vittime della tragedia insieme alla guida Gianluca Benedetti), si faceva in quattro per procurare fondi e promuovere campagne sull'ambiente".

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Un impegno che per Monica Montefalcone era sociale: "Andava in tv e rifiutava i gettoni di presenza, quando le chiedevo perché lo facesse mi rispondeva che non bisogna essere pagati per tutelare l'ambiente". Sulla figlia Sommacal spende parole d'affetto: "Era fantastica, però non voglio parlarne troppo perché voglio proteggerla. Lei e la madre erano due sirene".

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Le autopsie nel frattempo si sono concluse nel tardo pomeriggio all'ospedale di Gallarate. Giuseppe Pugliese, che assiste la famiglia della Montefalcone ha spiegato che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. "Per fare piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici, previsti nei prossimi giorni", ha detto il legale. Dopo l'autopsia è arrivato il nullaosta della procura di Roma per i funerali. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nella giornata di giovedì, ma le esequie al momento non sono ancora state fissate. 

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