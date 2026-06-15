Guerrino e l'appuntamento gay finito in tragedia: "Nel 2023, con l'egiziano"

Sarebbe stato ucciso con una violenta aggressione, colpito al cranio e al volto con una statuetta di Buddha, Roberto Pietro Guerrino, interprete 60enne trovato morto nella sua abitazione dopo un incontro organizzato tramite un’app di incontri, come riporta La Stampa.

Secondo quanto emerge dalle indagini, il killer avrebbe inferto numerosi colpi, provocando lesioni mortali alla testa. Successivamente avrebbe sottratto denaro, portafogli, telefono e computer della vittima, verosimilmente nel tentativo di cancellare ogni traccia dell’appuntamento.

L’uomo è stato trovato in casa con indosso solo un bustino, calze a rete e tacchi. Nell’abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto diverse sculture di Buddha, di cui la vittima era collezionista e praticante della religione orientale. Una di queste sarebbe stata utilizzata come arma del delitto. Gli inquirenti stanno ora cercando impronte e altri elementi utili per risalire all’autore dell’omicidio, mentre prende sempre più corpo l’ipotesi della rapina degenerata in omicidio.

Dalle banche dati è inoltre emerso un precedente episodio avvenuto nel marzo 2023. In quell’occasione Guerrino era stato vittima di un 29enne egiziano conosciuto online, che dopo un incontro in casa avrebbe tentato di estorcergli denaro, arrivando anche a picchiarlo. L’uomo era stato poi denunciato per rapina e lesioni.

Gli investigatori stanno ora valutando se esistano collegamenti tra quel precedente e l’omicidio, ipotizzando che l’assassino possa aver approfittato della fiducia della vittima. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, mentre proseguono le indagini per identificare il responsabile.