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Sparatoria in Germania, 6 morti: arrestato un sospettato

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lunedì 29 giugno 2026
Sparatoria in Germania, 6 morti: arrestato un sospettato

2' di lettura

Polizia e soccorritori stanno conducendo una vasta operazione a Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia, per una sparatoria che avrebbe provocato diversi morti, secondo quanto riporta la Bild, citando un portavoce della polizia: "Sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco e ci sono diversi morti". Secondo le prime informazioni, la zona interessata dalla sparatoria è nella zona di Dankersstraße a Stade, dove gli agenti avrebbero già arrestato un sospettato. Il bilancio delle vittime è di sei persone: cinque sono morte sul luogo dell'attacco, mentre una sesta è deceduta successivamente in ospedale a causa delle ferite riportate. Al momento, i motivi della sparatoria sono del tutto sconosciuti. Secondo diversi media, la sparatoria sarebbe avvenuta in una struttura per minori della città di Stade, ad ovest di Amburgo, riferisce Die Welt

"Secondo lo stato attuale delle indagini, in una struttura di assistenza ai minori in Dankersstrasse si è verificato un omicidio con diverse vittime. Allo stato attuale, cinque persone sono state ferite mortalmente, mentre altre hanno riportato ferite", hanno spiegato le forze dell'ordine. "Nel corso delle operazioni di ricerca e di intervento avviate immediatamente, sono state arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nell’accaduto, tra cui il presunto autore degli spari", ha riferito ancora la polizia, aggiungendo che "e indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione".

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