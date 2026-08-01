Se morire di socialismo non fa notizia

In quello che sta succedendo a Ceuta, l’enclave spagnola in Nord Africa, c’è stato sicuramente lo zampino del Marocco che ha agevolato e forse addirittura organizzato il maxi esodo, come ripicca per le aperture del governo Sanchez all’odiata e confinante Algeria. Ma se anche si fosse trattato di una imboscata ben riuscita il punto è che è stata possibile grazie alle scellerate politiche in tema di immigrazione del governo socialista di Madrid che ha annunciato di aprire le porte a cinquecentomila immigrati (oltre che vietare il rimpatrio immediato dei clandestini che arrivano via mare).

La Spagna, insomma, sta contraddicendo e vanificando tutti gli sforzi che i singoli Paesi europei - e pure dell’Unione su spinta dell’Italia stanno facendo per non trasformare il fenomeno migratorio in una invasione, che è ben altra cosa, come in Europa vorrebbe ormai soltanto la sinistra italiana. In questo senso va letta la decisione del governo italiano di sospendere, almeno per un mese, l’accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone con la Spagna. È un altolà a Sanchez più che ai disperati sbarcati a Ceuta che peraltro Sanchez, travolto dalle proteste degli spagnoli, sta già ributtando in mare per conto suo contraddicendo se stesso.

Il principio è banale: nessuna catena è più forte del suo anello più debole e la debolezza della Spagna nel contrasto all’immigrazione illegale sta mettendo a rischio l’intera Europa e l’Italia in particolare. Non a caso Giorgia Meloni è stata la premier che per prima ha preso l’iniziativa ed è andata fino in fondo (la sospensione di Schengen) a costo di aprire una guerra diplomatica senza precedenti con i cugini spagnoli (con il plauso delle principali cancellerie europee). La sinistra, che sul tema come noto brancola nel buio, non sa andare oltre un patetico “la Meloni insegue Vannacci” e tra l’altro non spiega perché se al largo di Lampedusa affonda un barchino è colpa del governo delle destre mentre se in territorio spagnolo muoiono annegati decine di disgraziati in pochi minuti “non è colpa di Sanchez”. Tanto che nessuno sta piangendo quei morti, nessuna chiamata alla piazza, neppure un sit-in. Morire di socialismo, evidentemente non fa notizia.