Strage di italiani in Perù, Monza sotto-choc: chi è il top-manager che ha perso la vita

È un manager di Deloitte una delle 7 vittime italiane del disastro aereo in Perù. Come conferma il colosso della consulenza Paolo Gianturco, 59 anni, di Monza, si trovava con la moglie e i due figli, anche loro vittime, a bordo del Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana partito da Pisco e schianto nei pressi dell'aerodromo Maria Reiche, nell'area di Pueblo Viejo. Come confermato anche dalla Farnesina le due famiglie coinvolte nel tragico incidente sono residenti a Monza e Seregno.

Oltre ai monzesi Gianturco, Cristina Maria Bianco e i due figli Pietro e Matteo, rispettivamente di 18 e 24 anni. L'altra famiglia coinvolta è di Seregno: si tratta di Elena Sala, di 58 anni, Massimo Angelucci, anche lui di 58, e del figlio Lorenzo Angelucci, di 24. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, è "vicino ai familiari e agli amici" e ha rivolto un "pensiero particolare ai giovani figli" che insieme agli amici di Seregno "condividevano il viaggio". "Erano ragazzi con la sete di conoscere posti nuovi, con il gusto di scoprire insieme popoli e civiltà diverse - dice il primo cittadino -. La città si stringe con dolore a quanti condividono questi lutti".