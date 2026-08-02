Pedro Sanchez, la "casetta" in cui trascorre le vacanze: 12 camere, suite, piscine e campo da tennis

Costruito alla fine degli anni Settanta dal re Hussein I di Giordania, il progetto del complesso residenziale fu affidato all’architetto Fernando Higueras con la collaborazione dell’artista locale César Manrique . Quella che ora ospita Sanchez e famiglia è una tenuta di circa 3 ettari affacciata direttamente sull’oceano a Costa Teguise, con una superficie costruita di circa 2mila metri quadrati. L’architettura non si sviluppa in un unico grande palazzo, ma si articola in un nucleo centrale e dieci bungalow indipendenti.

In piena crisi migratoria a Ceuta , Pedro Sanchez ha inaugurato le vacanze estive. Il premier spagnolo si trova infatti a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Mareta, a Costa Teguise. Lo si apprende dai media spagnoli, poiché l'agenda del premier spagnolo non è ancora stata diffusa dalla Moncloa. Sanchez è atterrato con un Falcon dell'Aeronautica a Lanzarote, dove fino al 24 agosto sarà in vigore una zona d'interdizione alla navigazione per motivi di sicurezza.

Più nel dettaglio, Sanchez dimora in due grandi suite con terrazza vista mare, ampi saloni e una biblioteca, mentre i bungalow distribuiti nel complesso offrono una decina di stanze aggiuntive per ospitare la scorta, gli ospiti d’onore e il personale di servizio. Oltre agli spazi già citati, ci sono 10/12 camere da letto e relativi bagni. Non manca l'accesso privato e diretto al mare su una piccola caletta e l'eliporto privato predisposto per facilitare i trasferimenti rapidi e sicuri di capi di Stato e vertici di Governo. Il complesso conta due piscine, un lago artificiale, un campo da tennis e uno da basket.