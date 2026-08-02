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Pedro Sanchez, la "casetta" in cui trascorre le vacanze: 12 camere, suite, piscine e campo da tennis

domenica 2 agosto 2026
Pedro Sanchez, la "casetta" in cui trascorre le vacanze: 12 camere, suite, piscine e campo da tennis

2' di lettura

In piena crisi migratoria a Ceuta, Pedro Sanchez ha inaugurato le vacanze estive. Il premier spagnolo si trova infatti a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Mareta, a Costa Teguise. Lo si apprende dai media spagnoli, poiché l'agenda del premier spagnolo non è ancora stata diffusa dalla Moncloa. Sanchez è atterrato con un Falcon dell'Aeronautica a Lanzarote, dove fino al 24 agosto sarà in vigore una zona d'interdizione alla navigazione per motivi di sicurezza. 

Costruito alla fine degli anni Settanta dal re Hussein I di Giordania, il progetto del complesso residenziale fu affidato all’architetto Fernando Higueras con la collaborazione dell’artista locale César Manrique. Quella che ora ospita Sanchez e famiglia è una tenuta di circa 3 ettari affacciata direttamente sull’oceano a Costa Teguise, con una superficie costruita di circa 2mila metri quadrati. L’architettura non si sviluppa in un unico grande palazzo, ma si articola in un nucleo centrale e dieci bungalow indipendenti.

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Più nel dettaglio, Sanchez dimora in due grandi suite con terrazza vista mare, ampi saloni e una biblioteca, mentre i bungalow distribuiti nel complesso offrono una decina di stanze aggiuntive per ospitare la scorta, gli ospiti d’onore e il personale di servizio. Oltre agli spazi già citati, ci sono 10/12 camere da letto e relativi bagni. Non manca l'accesso privato e diretto al mare su una piccola caletta e l'eliporto privato predisposto per facilitare i trasferimenti rapidi e sicuri di capi di Stato e vertici di Governo. Il complesso conta due piscine, un lago artificiale, un campo da tennis e uno da basket.

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