Ceuta, dà per prima l'allarme invasione? Licenziata dal governo Sanchez

Un altro scandalo rischia di pesare sulla credibilità di Pedro Sánchez. Il governo spagnolo ha destituito con effetto immediato la responsabile della Comunicazione dei Dipartimento della sicurezza nazionale (Dsn), l'organismo della Presidenza del Consiglio che coordina le emergenze e le crisi di sicurezza. Secondo quanto rivelato da El Pais, e riportato dall'Ansa, la decisione è stata presa dalla Moncloa dopo la pubblicazione sul sito del Dsn di un'allerta che informava, citando fonti del ministero dell'Interno, che 49.000 i migranti erano entrati irregolarmente a Ceuta nelle prime 24 ore della crisi.

"L'allerta, che è stata poco dopo cancellata e non appare più nella web del Dsn, è stata il primo riconoscimento ufficiale della dimensione che aveva assunto l'irruzione di massa di immigrati nella città spagnola del Nord Africa, anche se la cifra sia poi successivamente stata elevata a oltre le 60.000 persone", riporta il quotidiano. La funzionaria, proveniente dal ministero della Difesa, è stata infatti licenziata venerdì scorso con una telefonata mentre si trovava in ferie.