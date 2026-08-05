Candidato democratico fa a botte in spiaggia, poi il coltello: il video prima dell'arresto

Stando al filmato Basin, in costume da bagno, discute animatamente con alcune persone presenti sulla spiaggia. A un certo punto però si avvicina a un gruppo di bagnanti e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe pronunciato frasi minacciose come: "Se vuoi finire in ospedale, vieni qui". Ed ecco che il botta e risposta è degenerato. Al candidato viene sferrato un pugno che lo manda a terra. Una volta rialzatosi, torna a fronteggiare l'altro uomo. Poi, rivelano sempre i testimoni, Basin avrebbe affermato di essere armato e avrebbe estratto un coltello, che successivamente avrebbe gettato in mare. L'arma sarebbe stata recuperata dagli agenti intervenuti sul posto.