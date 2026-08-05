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Candidato democratico fa a botte in spiaggia, poi il coltello: il video prima dell'arresto

mercoledì 5 agosto 2026
Candidato democratico fa a botte in spiaggia, poi il coltello: il video prima dell'arresto

2' di lettura

Un episodio alquanto imbarazzante quello che ritrae il candidato democratico litigare in una spiaggia di Keawakapu, a South Kihei, nelle HawaiiKirill Basin, 40 anni, in corsa al Congresso, è stato protagonista di una violenta lite con alcuni bagnanti. La scena, ripresa in un video diventato virale sui social, sarebbe nata dopo che un uomo di 61 anni gli aveva chiesto di abbassare il volume della musica. 

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Stando al filmato Basin, in costume da bagno, discute animatamente con alcune persone presenti sulla spiaggia. A un certo punto però si avvicina a un gruppo di bagnanti e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, avrebbe pronunciato frasi minacciose come: "Se vuoi finire in ospedale, vieni qui". Ed ecco che il botta e risposta è degenerato. Al candidato viene sferrato un pugno che lo manda a terra. Una volta rialzatosi, torna a fronteggiare l'altro uomo. Poi, rivelano sempre i testimoni, Basin avrebbe affermato di essere armato e avrebbe estratto un coltello, che successivamente avrebbe gettato in mare. L'arma sarebbe stata recuperata dagli agenti intervenuti sul posto. 

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La polizia ha dunque arrestato il candidato con l'accusa di duplice minaccia terroristica di primo grado. Il giudice ha fissato la cauzione a un milione di dollari. Basin, candidato nel Secondo Distretto congressuale delle Hawaii dove sfida la deputata uscente Jill Tokuda, avrà sicuramente qualche grana in vista delle elezioni.

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