Quei 18 metri: dove è stato ritrovato il cadavere del marito della Roccella

Un’estate da incubo, che il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, non dimenticherà mai più. Un dramma durato oltre un mese, poi la scoperta: ieri mattina, nelle acque del lago di Vico, è stato recuperato finalmente il corpo del marito di Luigi Cavallari, 84 anni. Era scomparso il 27 giugno dopo essersi tuffato durante una gita in barca. Il corpo è stato individuato a 18 metri di profondità, al termine di un'imponente operazione di ricerca che ha impegnato per settimane uomini e mezzi specializzati. Sul posto hanno lavorato i topografi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo, l'unità di comando locale, i soccorritori acquatici del territorio e i nuclei sommozzatori arrivati da Napoli, Milano e Taranto. Determinante anche l'impiego di sonar e robot subacquei. Le operazioni si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle caratteristiche del lago di Vico.

Eugenia Roccella, 37 giorni dopo ritrovato il cadavere del marito Disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, è stato ritrovato il corpo...

Profondità elevate, visibilità ridotta e fondali limacciosi hanno complicato il lavoro dei soccorritori, rendendo necessario il ricorso a tecnologie specialistiche per scandagliare l'area in cui l'uomo era scomparso. Il ministro ha voluto scrivere un messaggio per comunicare la notizia e ringraziare i soccorritori: “Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra, che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento. Ancora la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i vigili del fuoco con il loro coordinamento operativo, polizia, carabinieri, Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia”.

Eugenia Roccella, le drammatiche parole in tv sul marito poco prima della sua scomparsa Il lago di Vico non ha ancora restituito il corpo di Luigi Cavallari, scomparso il 27 giugno dopo un tuffo mentre sulla ...