Il marocchino che ha stuprato la disabile? Già libero: quanto è rimasto in carcere

Il violentatore marocchino è tornato sul luogo del delitto. Il 57enne che nel 2024 abusò di una ragazza disabile è ricomparso, nelle ultime ore, a Ravenna dopo aver scontato la pena nel carcere di Modena. La sua presenza è stata segnalata nuovamente in città, dove l’uomo aveva già avuto guai con la giustizia anche prima della violenza sessuale: un’avvocatessa che lo aveva assistito in un processo per droga lo aveva denunciato per minacce e molestie, ottenendo un ammonimento del questore. Dopo la scarcerazione, però, il 57enne avrebbe dovuto prendere tutt’altra strada. Quella verso un Centro di permanenza per i rimpatri e, da lì, fuori dall’Italia. Ma così non è stato.

Tutto comincia il 2 giugno 2024, quando il marocchino incontra una ragazza di vent’anni alla fermata dell’autobus. Il giorno successivo i due si incrociano di nuovo e, secondo la ricostruzione dei giudici, l’uomo approfitta delle sue condizioni – è affetta da un’importante forma di autismo – per avvicinarla e palpeggiarla. La ragazza riesce a sottrarsi e, una volta a casa, racconta quanto accaduto.