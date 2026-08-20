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Matrimonio e disastro: bombe molotov contro le auto di lusso

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giovedì 20 agosto 2026
Matrimonio e disastro: bombe molotov contro le auto di lusso

1' di lettura

Doveva essere un giorno di festa. Un matrimonio pakistano a Sparkbrook, quartiere di Birmingham, organizzato ieri, mercoledì 19 agosto. Ma qualcosa non è andato secondo i piani. E gli invitati hanno avuto una sorpresa terribile. Ignoti hanno dato fuoco a una McLaren e a una Ferrari parcheggiate davanti alla sala ricevimenti Royal Shalimar. Stando a quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, un individuo con il volto coperto avrebbe scagliato almeno tre ordigni incendiari rudimentali contro i due veicoli intorno alle 20:50, innescando le fiamme sia sulle auto sia in alcuni punti circostanti, incluso l'ingresso del locale.

L'atto terroristico è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. E le immagini sono state poi diffuse sui social, mostrano alcune persone vestite di scuro appostate davanti alla location prima del lancio degli ordigni; gli aggressori sarebbero poi fuggiti quando alcuni ospiti sono usciti per intervenire. Appena appreso dell'episodio, il personale della struttura si è precipitato a spegnere le fiamme con gli estintori evitando il peggio. E poi sono arrivati anche i soccorsi. Per fortuna, non si registra alcun ferito, sebbene l'episodio abbia messo in serio pericolo gli oltre 500 invitati presenti alla festa.


 

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