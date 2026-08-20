Cina, il fondatore del colosso Evergrande condannato all'ergastolo: "Frode su larga scala"

Il pugno di ferro del regime comunista: un tribunale cinese ha condannato oggi all'ergastolo, per "frode finanziaria su larga scala", il fondatore del colosso Evergrande, Xu Jiayin, simbolo della crisi immobiliare in corso che continua a pesare sull'economia nazionale, e ha inflitto al gruppo e alla sua divisione immobiliare una multa di circa due miliardi di euro.

Evergrande era un tempo il principale sviluppatore immobiliare cinese, grazie a decenni di rapida urbanizzazione e al crescente tenore di vita in tutto il paese. Le condizioni di credito più restrittive, volte a frenare l'eccessivo indebitamento, hanno portato al suo default nel 2021. Il crollo di Evergrande e di altri colossi del settore, insieme alla crisi del mercato immobiliare in corso, continua a ostacolare la crescita di cui erano stati a lungo la forza trainante.

A Xu Jiayin sono stati inoltre revocati i diritti civili a vita e tutti i suoi beni personali sono stati confiscati, ha annunciato il tribunale di Shenzhen sulla piattaforma social WeChat. "Il Gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan (1,12 miliardi di euro); Evergrande Real Estate è stata multata per 7 miliardi di yuan (890 milioni di euro)", ha dichiarato il tribunale.

Tra il 2016 e il 2021, Evergrande e Xu Jiayin "hanno violato la legge nazionale perpetrando frodi finanziarie continue e su larga scala, nonché altre azioni volte a gonfiare il patrimonio e occultare le passività", ha spiegato il tribunale. La corte ha aggiunto che gli imputati avevano "assunto il controllo di istituti finanziari" tramite tangenti, senza tuttavia nominare gli istituti coinvolti. Altri cinque alti dirigenti del gruppo Evergrande sono stati condannati a pene detentive che vanno dai 6 ai 18 anni per vari reati, secondo quanto riportato dal tribunale.