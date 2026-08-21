Mamdani il socialista ce l'ha coi sindacati

In America i candidati socialisti stanno battendo i rivali dell’establishment democratico nelle primarie in vista delle elezioni di medio termine del prossimo novembre. Sarà per questo che il loro capofila, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, in un delirio di onnipotenza ha fatto causa al suo stesso City Council (il consiglio comunale) e ha deciso di trascinarlo davanti a una corte di Manhattan nelle settimane a venire. Il reuccio della Grande Mela ha reagito così a una legge chiamata Respect Check Act, da lui osteggiata ma approvata dalla maggioranza del Consiglio che governa la città, che si propone di riconoscere fino a 10mila dollari di bonus annuale ai 26mila insegnanti di sostegno che lavorano nelle scuole pubbliche della metropoli. «Ogni membro del Consiglio, con un voto unanime e bipartisan, ha sostenuto la legge, perché è inaccettabile che i paraeducatori che assistono alcuni dei nostri studenti con maggiori necessità guadagnino appena 32mila dollari all’anno», ha dichiarato mercoledì al New York Times la presidente del City Council, Julie Menin, che ha promosso la legge sostenuta dalla United Federation of Teachers, uno dei più influenti sindacati degli insegnanti.

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La motivazione addotta da Mamdani (e quindi da City Hall) per sostenere la causa legale è quantomeno singolare: il sindaco, che ha preferito le vie legali al veto sul provvedimento perché la maggioranza dell’aula consiliare lo avrebbe comunque respinto, ha spiegato che «questo tipo di provvedimenti deve essere concluso attraverso la libera contrattazione tra i sindacati e i rappresentanti della pubblica amministrazione e non imposto per legge». Proprio lui, che aveva fatto campagna elettorale promettendo di rendere New York più accessibile economicamente a tutti, vuole ora bloccare i bonus per i dipendenti comunali a reddito più basso, che, oltretutto, lavorano con bambini vulnerabili, dicono i suoi avversari. «Il primo cittadino sta facendo di tutto per negare qualche soldo in più e una vita più dignitosa a chi, tra i nostri lavoratori, ne ha più bisogno, per lo più parliamo di donne afroamericane. Gli auguro buona fortuna davvero», ha detto sardonicamente in un’intervista a un media locale il presidente della United Federation of Teachers, Michael Mulgrew.

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