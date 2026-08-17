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Trepy ricoverato in terapia intensiva, intubato: dramma in piscina

lunedì 17 agosto 2026
Trepy ricoverato in terapia intensiva, intubato: dramma in piscina

1' di lettura

Paura per Yael Trepy, 20enne attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in una villa della Costa Smeralda.

Secondo una prima ricostruzione, Trepy, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella zona più profonda della piscina. Dopo essere stato riportato a bordo vasca, le sue condizioni hanno richiesto l’intervento del 118. Il giovane è stato intubato e trasferito d’urgenza a Sassari con l’elisoccorso, dove si trova attualmente ricoverato.

Il Cagliari ha diffuso un comunicato per informare sulle condizioni del calciatore e manifestare la propria vicinanza alla famiglia: “Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.

Trepy è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e ha debuttato in Serie A lo scorso gennaio, segnando il gol del 2-2 contro la Cremonese. Venerdì scorso era inoltre sceso in campo da titolare nella sfida di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l’Arezzo. Ora tutta l’attenzione è rivolta alle sue condizioni.

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