Trepy ricoverato in terapia intensiva, intubato: dramma in piscina

Paura per Yael Trepy, 20enne attaccante francese del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in una villa della Costa Smeralda.

Secondo una prima ricostruzione, Trepy, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella zona più profonda della piscina. Dopo essere stato riportato a bordo vasca, le sue condizioni hanno richiesto l’intervento del 118. Il giovane è stato intubato e trasferito d’urgenza a Sassari con l’elisoccorso, dove si trova attualmente ricoverato.

Il Cagliari ha diffuso un comunicato per informare sulle condizioni del calciatore e manifestare la propria vicinanza alla famiglia: “Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”.

Trepy è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari e ha debuttato in Serie A lo scorso gennaio, segnando il gol del 2-2 contro la Cremonese. Venerdì scorso era inoltre sceso in campo da titolare nella sfida di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l’Arezzo. Ora tutta l’attenzione è rivolta alle sue condizioni.