Ceuta, città appestata: in arrivo 45mila vaccini

A Ceuta il governo di Pedro Sánchez corre ai ripari. Dopo l’ondata di migranti che ha attraverso la frontiera gli scorsi 30 e 31 luglio, Madrid ha deciso di inviare nell’exclave 45mila dosi di vaccino, coinvolgendo direttamente le comunità autonome. Il numero è quasi raddoppiato rispetto alle prime cifre diffuse dal ministero della Salute spagnolo, che inizialmente aveva parlato di 25mila dosi. La richiesta è stata formalizzata ieri dalla Commissione di Salute pubblica e riguarda 15mila dosi di vaccini triplo-virali, anti morbillo, rosolia e parotite, 10mila contro difterite e tetano, altre 10mila contro la varicella e 10mila contro la poliomielite. Le dosi saranno destinate ai migranti arrivati a Ceuta e ai residenti non vaccinati. Il governo centrale, però, non ha predisposto tutto da solo. Ha bussato alle porte delle 17 comunità autonome, chiedendo loro di cedere parte delle proprie scorte attraverso il cosiddetto meccanismo di solidarietà.

Tutte le comunità hanno risposto positivamente, ma non senza polemiche. Il problema, hanno denunciato diversi responsabili regionali, non è tanto reperire le dosi quanto organizzare il trasferimento e garantire la catena del freddo per i vaccini che lo richiedono. Il consigliere della Sanità dell’Aragona, Ángel Sanz, ha assicurato il sostegno a Ceuta, ma ha puntato il dito contro il governo socialista: la solidarietà tra amministrazioni non può diventare una sostituzione delle responsabilità dello Stato. Ancora più duro il giudizio del responsabile della Sanità della Cantabria, César Pascual. La sua regione, ha detto, metterà a disposizione le proprie riserve, ma non è pensabile organizzare “17 logistiche”, una per ogni comunità autonoma. Il coordinamento, secondo Pascual, dovrebbe essere affidato all’Ingesa, l’Istituto nazionale che gestisce la sanità a Ceuta. La critica riguarda anche i tempi.