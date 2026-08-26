Ceuta, ai clandestini sequestrati coltelli, forbici e picconi. Intanto Sanchez torna in vacanza

Alcuni degli immigrati arrivati nell'exclave spagnola erano armati: a rivelarlo è stato un video pubblicato dal quotidiano locale El faro de Ceuta. I sequestri della Guradia Civil hanno infatti portato alla luce quello che può essere considerato a tutti gli effetti un arsenale: picconi, coltelli, martelli, pali di metallo, ferro e legno, zappe, cesoie e forbici. Perché i clandestini erano in possesso di quegli oggetti? Quali erano le loro intenzioni?
Si tratta dell'ennesimo elemento di preoccupazione per gli abitanti della città autonoma, i quali, ormai da tempo, stanno vivendo un vero e proprio inferno. Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, il giornalista spagnolo Cano Unai ha illustrato al Riformista la situazione disastrosa in cui versa la città: "Ceuta è in totale collasso a tutti i livelli. Si registrano focolai di scabbia, furti in casa, rapine e aggressioni sessuali, è una città praticamente militarizzata a causa della mancanza di controllo e del rischio di estrema violenza". E ancora: "Si registra una media di un'aggressione sessuale al giorno. Secondo fonti di polizia, alcune di queste giovani donne marocchine vengono costrette alla prostituzione in cambio di cibo". Un incubo.
Ceuta, Pedro Sanchez crolla: la linea dura sui migranti manda ai matti il PdPedro Sánchez cambia registro sull’immigrazione. Il governo socialista spagnolo ha approvato, nel primo Con...
Intanto, come se nulla fosse, il primo ministro Pedro Sanchez - che solamente ieri, dopo 25 giorni dall'invasione di migranti, ha riunito il Consiglio di sicurezza nazionale e creato una cabina di regia per risolvere l'emergenza umanitaria - si prepara a lasciare nuovamente Madrid per trascorrere alcuni giorni di vacanza in un albergo di lusso ad Andorra insieme alla moglie Begoña Gomez. A riportarlo è stata Abc News.
Cuchillos, sierras, martillos… Estas son algunas de las armas incautadas por militares a inmigrantes.— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 25, 2026
Tijeras de poda, azadas, hierros, cristales rotos…
Las imágenes difundidas por este periódico corresponden a los primeros diez días de la invasión, ahora, ese número se ha… pic.twitter.com/W9S1q9hxeq