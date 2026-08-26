Ceuta, ai clandestini sequestrati coltelli, forbici e picconi. Intanto Sanchez torna in vacanza

Alcuni degli immigrati arrivati nell'exclave spagnola erano armati: a rivelarlo è stato un video pubblicato dal quotidiano locale El faro de Ceuta. I sequestri della Guradia Civil hanno infatti portato alla luce quello che può essere considerato a tutti gli effetti un arsenale: picconi, coltelli, martelli, pali di metallo, ferro e legno, zappe, cesoie e forbici. Perché i clandestini erano in possesso di quegli oggetti? Quali erano le loro intenzioni?

Si tratta dell'ennesimo elemento di preoccupazione per gli abitanti della città autonoma, i quali, ormai da tempo, stanno vivendo un vero e proprio inferno. Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, il giornalista spagnolo Cano Unai ha illustrato al Riformista la situazione disastrosa in cui versa la città: "Ceuta è in totale collasso a tutti i livelli. Si registrano focolai di scabbia, furti in casa, rapine e aggressioni sessuali, è una città praticamente militarizzata a causa della mancanza di controllo e del rischio di estrema violenza". E ancora: "Si registra una media di un'aggressione sessuale al giorno. Secondo fonti di polizia, alcune di queste giovani donne marocchine vengono costrette alla prostituzione in cambio di cibo". Un incubo.