Opera, fugge il "re delle evasioni": allerta in tutta Italia, chi è

domenica 7 dicembre 2025
1' di lettura

Toma Taulant, 41enne albanese con un curriculum criminale fatto di rapine, furti e droga, è evaso per la quarta volta nella sua vita. La fuga è avvenuta nella notte tra sabato e domenica dal carcere di massima sicurezza di Opera (Milano), dove stava scontando una condanna che sarebbe finita solo nel 2048.L’allarme è scattato domenica mattina alle 8, durante il consueto giro di controllo: la cella era vuota. Secondo le prime ricostruzioni, Taulant avrebbe segato le sbarre della finestra, si sarebbe calato con una corda improvvisata nel cortile interno e poi avrebbe scavalcato il muro di cinta, facendo perdere le proprie tracce.

La polizia penitenziaria e i carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere per capire l’orario esatto e la dinamica completa.Non è la prima volta che l’albanese si rende protagonista di evasioni spettacolari: è già scappato tre volte e tre volte è stato ripreso.

La prima nel 2009 dal carcere di Terni (catturato dopo due mesi in un casolare pavese); la seconda nel 2013 dal supercarcere di Parma, insieme a un altro detenuto; la terza pochi mesi dopo, dal Belgio, dove era stato trasferito. Nel 2015 venne definitivamente ripreso.Considerato un vero specialista della fuga, Taulant è ora ricercato in tutta Italia e probabilmente anche all’estero. 

