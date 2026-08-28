Nato, maxi esercitazione nel Baltico: "Simulato l'assedio di Kaliningrad", tensione con la Russia

"Wargame" nel Baltico, il crocevia delle tensioni con la Russia. La Nato, a partire dal 18 agosto, ha aumentato il numero di aerei da ricognizione nello spazio aereo della Polonia. Lo ha riferito il quotidiano 'Rzeczpospolita'. Tra gli aerei che starebbero sorvolando lo spazio aereo del Paese figurano gli E-3 Sentry Awacs (Airborne Warning and Control System), nonché velivoli per la guerra elettronica come gli EA-37B Compass Call.

Putin rifiuta il piano Usa. Il capo della Cia a Mosca Vladimir Putin rispedisce al mittente l’ultima proposta per il Donbass. Ma non tutto è perduto, le missioni...

Anche gli aerei P-8 Poseidon, utilizzati per la ricerca e il controllo dei sottomarini, sono stati dispiegati nei pressi della costa polacca, sul Mar Baltico. Questi ultimi supportati da aerei cisterna, come i KC-135 di fabbricazione statunitense e gli A330 Mrtt appartenenti agli stati europei membri della Nato. Secondo il quotidiano, gli alleati della Nato hanno analogamente intensificato le operazioni aeree a nord della Norvegia e sulla Turchia. Gli aerei da ricognizione, da trasporto e cisterna erano visibili sui siti web pubblicamente accessibili che monitorano l'attività aerea, mentre gli aerei tattici che li accompagnavano non lo erano. Questo significa che in realtà in volo si trovava un numero di velivoli significativamente maggiore.

Russia, "Putin e le armi nucleari": le parole (terrificanti) di Molinari Il conflitto tra Russia e Ucraina vive giorni di particolare tensione. Secondo informazioni riportate da Bloomberg e rip...