Ratcliffe, "ha avvertito Putin": il vero motivo della visita del capo della Cia a Mosca

"Ha avvertito Putin di non attaccare la Nato": questo sarebbe stato il motivo della visita a sorpresa del capo della Cia John Ratcliffe a Mosca nei giorni scorsi. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, citando persone informate sulla missione. Il presidente americano Donald Trump aveva provato a ridimensionare il tutto, parlando in un'intervista di una visita di routine. Qualcosa di simile, però, era successo nel novembre del 2021, quando il predecessore di Ratcliffe, William Burns, andò in Russia proprio mentre si diffondeva il timore di una imminente invasione dell’Ucraina a causa degli spostamenti delle truppe russe.

Ora, secondo il Wsj, il capo della Cia sarebbe andato a Mosca dopo le ultime valutazioni dell’intelligence statunitense, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare di mettere alla prova la Nato attaccando un Paese alleato nei prossimi anni. Il Cremlino, intanto, ha confermato l'incontro tra il direttore dell’agenzia e i funzionari dell’intelligence russa. Il timore dei funzionari Usa, secondo le fonti del quotidiano americano, è che il presidente russo, che arranca in Ucraina ed è in difficoltà anche all'interno del proprio Paese, possa lanciare un attacco. Le ipotesi sono diverse: potrebbe lanciare un assalto cibernetico oppure tentare addirittura un'incursione terrestre in una nazione baltica. Putin, inoltre, potrebbe decidersi ad agire anche a seguito delle rivelazioni sulla carenza di munizioni occidentali per via del conflitto in Iran.