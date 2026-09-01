Brigitte Macron, il vizio (piccante) di famiglia: ecco l'uomo della figlia Tiphaine

Evidentemente anche in Francia vale il detto "tale madre tale figlia". C'è ancora chi si stupisce della differenza d'età che divide Emmanuel Macron e Brigitte, nonostante la coppia occupi l'Eliseo da 8 anni e abbia affrontato parecchie burrasche. Il presidente 48enne, la première dame 73. Venticinque anni a separarli.

Ora che la loro parabola istituzionale sta per terminare, però, la stampa sembra aver già trovato una degna sostituta. In attesa dell'intesse degli autorevoli quotidiani politici, la stampa più attenta alla cronaca rosa ha già posato i riflettori su Thipaine Auzière, primogenita di Brigitte nata dal primo matrimonio con André-Louis Auzière.

Bionda, molto social, avvenente: 42 anni splendidamente portati. E innamorata: Tiphaine ha infatti ufficializzato su Instagram la sua relazione con Antoine Lecomte, imprenditore aitante, appassionato di sport estremi e di surf. La particolarità è che anche Antoine, come Emmanuel, è molto più giovane: nel caso specifico, il ragazzo ha appena 22 anni, esattamente 20 anni di meno della Auzière. Un vizietto di famiglia, insomma.

Tiphaine e Antoine hanno festeggiato con una vacanza romantica ad Amsterdam, tra canali, passeggiate e location esclusive. Secondo il magazine Gala, a far scattare il colpo di fulmine è stata l'estate a Le Touquet, la località balneare del Pas-de-Calais buen retiro dei Macron. Tiphaine, da villeggiante. Antoine da suo insegnante di e-foil, tavola da surf elettrica. "Tra loro è stato subito evidente. Hanno molti punti in comune: l’amore per Le Touquet e per le sensazioni forti, ma anche la passione per i viaggi e l’imprenditoria", si legge. Una storia nata sotto i migliori auspici, visto che proprio a Le Toquet mamma Brigitte e il patrigno Emmanuel sono convolati a nozze.