MicroMacron

Macron non governa la Francia, la mette alla prova. Gli esperti gli avevano sconsigliato il trasferimento dell’arazzo di Bayeux dalla Normandia a Londra. Ma lui, con la stessa disinvoltura con cui ignora i sondaggi, ha esportato la grandeur oltre la Manica per una passerella diplomatica al British Museum. La notizia è che l’opera, settanta metri di lino sui cui sono ricamate le immagini della conquista normanna dell’Inghilterra del 1066, si è danneggiata durante il trasporto. Le fiamme a Notre-Dame, il furto al Louvre, l’incauto trasporto dell’arazzo: Macron fa il contrario di Napoleone.

L’Empereur saccheggiava mezza Europa e portava tutto al Louvre, Macron perde capolavori con la stessa destrezza con cui perde ministri e consensi. Uno costruiva un impero, l’altro fatica a tenere in piedi una maggioranza. Allora, monsieur le Président, ci dia la Gioconda che è di un grande italiano e - lo ha scritto pure l’ex direttrice del museo Laurence des Cars - nelle stanze vetuste del Louvre il capolavoro soffre. A questo punto, caro Macron, ci permetta un consiglio: non la accompagni. Durante il viaggio Monna Lisa perderebbe il sorriso.