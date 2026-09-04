Ucraina, drone sul quartier generale degli 007: colpo al cuore di Kiev

Un drone russo ha colpito un edificio del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (Sbu) di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia, nel centro di Kiev. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. "Ho parlato con il capo dell'Sbu, Oleksandr Poklad. Purtroppo, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'Sbu in via Volodymyrska a Kiev, di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Tutti i feriti riceveranno l'assistenza necessaria. Il drone ha colpito direttamente l'ufficio del capo dell'Sbu in quell'edificio. Ho incaricato Poklad di rispondere ai russi per questo attacco in modo adeguato, concreto e, se possibile, equo, non appena tutto sarà pronto".

L'attacco ha danneggiato anche gli edifici circostanti, tra cui il ristorante Zavertailo, scrive il Kiev Independent. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko, 9 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco, mentre un edificio non residenziale della zona è stato colpito e ha preso fuoco. "L'attacco russo al quartier generale dei servizi di sicurezza ucraini rappresenta una grave escalation che richiede risposte risolute". A scriverlo, in un messaggio postato su X, è stato il ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha. "Mosca ha sferrato questo attacco proprio mentre era in corso un nuovo tentativo di pace, mettendo a nudo il suo reale rifiuto della diplomazia".