Francia, il sondaggio è una mazzata per Emmanuel Macron: vola Marine Le Pen

Marine Le Pen si conferma nettamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle presidenziali del 2027, mentre Édouard Philippe è, in questa fase, il candidato meglio posizionato dell'area centrista per accedere al ballottaggio, secondo un sondaggio Ipsos/Bva per Le Parisien pubblicato oggi. Con una percentuale compresa tra il 34% e il 36% delle intenzioni di voto al primo turno, la candidata del Rassemblement National mantiene un ampio vantaggio sugli avversari.

Il consenso per il Rassemblement National appare stabile: il dato è molto simile a quello registrato a giugno, presso lo stesso istituto demoscopico, per Jordan Bardella, che all'epoca era stato testato come possibile candidato. Alle spalle di Marine Le Pen, il candidato di Horizons Édouard Philippe risulta il meglio posizionato - in quasi tutti gli scenari - per accedere al ballottaggio. Unica eccezione, tuttavia, è l'ipotesi in cui Gabriel Attal (Renaissance) si candidi al suo fianco: in tal caso, Philippe (14,5%) verrebbe superato di misura dal leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon (15%), mentre Attal otterrebbe il 7,5% dei voti.