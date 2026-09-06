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Germania, Afd vola al 44,5% e trionfa in Sassonia: "Abbiamo scritto la storia"

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domenica 6 settembre 2026
Germania, Afd vola al 44,5% e trionfa in Sassonia: "Abbiamo scritto la storia"

2' di lettura

L'AfD ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo la prima proiezione diffusa dalla Ard alla chiusura dei seggi. Secondo Infratest dimap, l'AfD è al 44,5% dei voti, oltre il doppio rispetto al 20,8% ottenuto alle elezioni del 2021. Si tratta del miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Con grande distacco segue la Cdu del ministro presidente Sven Schulze, accreditata del 18,5%. Per la Cdu si tratta di un risultato storicamente negativo: nel 2021, quando il Land era guidato da Reiner Haseloff, aveva ottenuto il 37,1% dei voti.

Al terzo posto si colloca la Linke con il 9,5%, seguita dai Verdi con il 9% e dalla Spd con l'8%. Anche per la Spd si profila il peggior risultato mai ottenuto nel Land: nel 2021 aveva raggiunto l'8,4%. Il Bsw è al 5% e deve quindi ancora assicurarsi l'ingresso nel Landtag, mentre la Fdp è al 2% e sarebbe esclusa dal Parlamento regionale. I dati sono ancora provvisori e potranno cambiare con le successive proiezioni e con lo scrutinio dei voti.

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"Non si può già dire alle 18 di stasera se sarò ministro presidente della Sassonia-Anhalt, ma abbiamo già scritto la storia". Lo ha detto il candidato di Afd Ulrich Siegmund, parlando alla tv Ard, dopo gli exit poll che danno il partito al 44,5%. "Non collaboriamo con gli estremisti e, soprattutto, con quelli di estrema destra", ha dichiarato la segretaria generale della Cdu Franziska Hoppermann all'Ard. L'esponente cristiano-democratica ha dunque escluso qualsiasi collaborazione con l'AfD dopo i primi exit-poll in Sassonia-Anhalt. 

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