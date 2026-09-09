Pedro Sanchez, l'ultimo scandalo: dossier segreto, i 280 nemici schedati

Pedro Sanchez ancora nella bufera. A mettere nei guai il primo ministro spagnolo un retroscena pubblicato dal giornale El Confidencial, secondo cui il ministero dell'Interno di Madrid ha compilato un dossier segreto contenente i nomi di 280 giornalisti classificati in base alla loro ideologia e alla loro affinità con il governo. Il dossier, redatto nel 2024, è stato compilato dal ministero guidato da Fernando Grande-Marlaska e, oltre ai giornalisti, comprende avvocati, politici ed ex funzionari che collaborano come opinionisti o editorialisti in diverse testate giornalistiche spagnole. Il dossier è composto da 54 pagine di schede informative sui professionisti della stampa che lavorano o collaborano in "tutti i media del paese", secondo quanto riportato da El Confidencial, che ha avuto accesso al documento. Ogni voce - 281 in totale, poiché un nome si ripete - include una foto e una breve descrizione delle testate giornalistiche per cui lavora. Ogni persona è classificata in base alle proprie opinioni politiche e ai commenti sul governo di Sanchez.

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Il rapporto, intitolato "Opinionisti: Radio e Televisione", è stato realizzato nel 2024, un anno turbolento per il governo Sanchez, segnato dalle accuse rivolte alla moglie del premier, Begona Gomez. Secondo quanto è emerso da alcune fonti, il dossier ha suscitato diverse resistenze all'interno del ministero, con alcuni dipendenti dell'Ufficio Comunicazione del ministero dell'Interno che hanno messo in discussione il provvedimento, arrivando persino a definirlo incostituzionale.

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