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Alessandro Di Battista

Un topo vivo nel cibo a domicilio: il video disgustoso fa il giro del modno

mercoledì 9 settembre 2026
Un topo vivo nel cibo a domicilio: il video disgustoso fa il giro del modno

2' di lettura

Immagini disgustose e che hanno fatto il giro del mondo: un topolino tra gli spaghetti di soia consegnati a domicilio. Un cucciolo di ratto vivo e vegeto. Suo malgrado è accaduto a una donna di Hong Kong, che aveva ordinato un pasto da asporto al Wa Jer Restaurant, nel Wah Sing Industrial Building di Kwai Chung. Nel contenitore, insieme agli spaghetti di riso con manzo in salsa satay, all'omelette al prosciutto e a una bevanda, ha trovato il piccolo roditore ancora vivo, immerso nella salsa.

La cliente, dopo aver aperto il contenitore sul posto di lavoro, ha filmato la scena con il cellulare e segnalato immediatamente l'accaduto al Food and Environmental Hygiene Department (FEHD). Il video, appena 18 secondi, è diventato rapidamente virale sui social, sollevando interrogativi sulle modalità con cui l'animale possa essere finito nel cibo.

Le autorità hanno sequestrato il pasto e avviato un'ispezione nel ristorante. Durante i controlli sono emerse condizioni igieniche giudicate insoddisfacenti in alcune aree del locale. Al gestore è stato imposto di intervenire e sono state avviate procedure sulla base delle norme che regolano le attività di ristorazione. Resta tuttavia da chiarire un elemento fondamentale: quando e come il topolino sia entrato nel contenitore. Gli investigatori stanno ricostruendo tutte le fasi, dalla preparazione degli alimenti al confezionamento, fino alla conservazione e alla consegna. Per questo le autorità invitano a non trarre conclusioni definitive dal solo filmato.

Il gestore, identificato dalla stampa locale come Mike, ha raccontato di essere rimasto "scioccato". Il ristorante è operativo da poco più di un anno e, secondo quanto riferito, non aveva mai ricevuto segnalazioni simili. Il proprietario ha sottolineato inoltre che il manzo viene preparato caldo, chiedendosi come un animale tanto piccolo possa essere rimasto vivo nel piatto.

Mike ha riconosciuto la presenza di roditori nella zona industriale, ma ha assicurato che il locale viene sottoposto ogni mese a una pulizia approfondita. Dopo l'episodio sono state effettuate nuove operazioni di pulizia e disinfezione, insieme al rafforzamento delle misure contro i parassiti.

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