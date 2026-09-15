Nato, due caccia italiani abbattono un drone sopra la Lituania: cosa sta succedendo

Caccia italiani della Nato hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente del Paese interessato, Gitanas Nauseda: "Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della Nato", ha scritto su X senza specificare a chi appartenesse il velivolo neutralizzato. Poi ha aggiunto: "Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo". "I nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli alleati, la cui presenza contribuisce a proteggere i nostri cieli e a rafforzare la nostra sicurezza", ha scritto sempre su X il ministro lituano degli Affari esteri Kestutis Budrys, secondo il quale "la Nato resta vigile, impegnata e pronta".

Il Centro nazionale per la gestione delle crisi, citato dall'emittente nazionale lituana Lrt, ha riferito che il drone è precipitato in una zona rurale vicino al lago di Kaunas, nella parte centrale del Paese. Quanto accaduto nelle scorse ore, comunque, non è nulla di nuovo: nei territori di Lituania, Lettonia ed Estonia – ex repubbliche sovietiche confinanti con la Russia – si registrano spesso intrusioni di droni. Lo scorso 19 maggio, per esempio, un caccia della Nato aveva abbattuto un drone ucraino sopra l'Estonia. Secondo l'Europa, Mosca devia deliberatamente dalla loro traiettoria i droni ucraini diretti a colpire impianti industriali e petroliferi nella regione di San Pietroburgo.