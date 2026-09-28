Nuovo modello Sanchez: più incidenti sul lavoro

Ogni volta che un operaio cade da un’impalcatura parte lo stesso copione. Il sindacato proclama lo sciopero, il talk show evoca la «strage quotidiana» e qualcuno ricorda che nel resto d’Europa, lassù dove tutto funziona, certe cose non succedono. Poi arrivano i numeri, e il copione si inceppa. Eurostat ha appena pubblicato i dati sugli infortuni del 2024. Nell’Unione sono morte sul lavoro 3.367 persone, 45 in più dell'anno prima. L’Italia ne conta 482, una cifra che pesa. Rapportata agli occupati, però, come si deve fare quando si confrontano Paesi diversi, racconta altro. Da noi muoiono 2,01 lavoratori ogni 100mila, poco sotto la media europea standardizzata di 2,10. Il dato è stabile sul 2023 e in netto calo dal 2,66 del 2021. Gli infortuni non mortali sono stati 262.818, quasi tre su quattro a carico di uomini. Siamo decimi. Non primi, non ultimi: nel mezzo, e in miglioramento.

In cima alla classifica dei decessi c’è la Francia, con 4,48 morti ogni 100mila occupati, più del doppio di noi. Proprio la Francia delle 35 ore e dei sindacati che paralizzano il Paese a ogni riforma delle pensioni. Dietro, tra le maggiori economie, viene la Spagna del vacanziero Pedro Sánchez: come incidenti mortali Madrid è poco sopra di noi, ma ci supera quanto a eventi con almeno 4 giorni di prognosi: 2641 contro 1257 (ogni 100mila occupati). Sarà il modello Sánchez?