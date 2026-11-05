Dalla Francia alla Spagna c'è aria di destra

C’è qualcosa di curioso nell’entusiasmo con cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte hanno accolto la sconfitta di Donald Trump alle elezioni americane di midterm. Un entusiasmo quasi liberatorio, accompagnato da dichiarazioni trionfali, come se da una notte elettorale americana fosse improvvisamente arrivata la certificazione di una nuova stagione politica mondiale. Per Schlein è la dimostrazione che le destre possono essere battute. Per Conte è il segnale che i cittadini hanno voglia di cambiare pagina. Ma il mondo non finisce negli Stati Uniti e, soprattutto, un risultato elettorale locale non può essere trasformato nella prova di una presunta inversione di tendenza globale.

La sconfitta di Trump è certamente un fatto politico importante. Come lo sono stati il ritorno di Lula in Brasile e le difficoltà politiche di Benjamin Netanyahu in Israele. Ma mettere insieme vicende tanto diverse per ricavarne la fotografia di un mondo che starebbe improvvisamente voltando le spalle alla destra è un esercizio di fantasia politica più che un’analisi. Basterebbe guardare all’Europa per accorgersene. Anzi, basterebbe guardare a due Paesi fondamentali come Spagna e Francia, dove il quadro politico racconta una storia decisamente diversa da quella della sinistra italiana.