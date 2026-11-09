Orban, arrestato il fratello. L'accusa è pesante. Il primo ministro Magyar: "Indagini in corso"

Il fratello dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orban è stato arrestato con l’accusa di traffico di esseri umani. La notizia, data in anteprima da sito di informazione Kontroll, di proprietà di Márton Magyar, fratello del ministro ungherese Peter Magyar, ha trovato poi conferme ufficiali. In un comunicato, la polizia aveva annunciato in mattinata l’arresto di diverse persone a Budapest e altre due località della contea di Pest, nell’ambito di due procedimenti penali in corso. L’operazione è stata condotta dalla Polizia investigativa nazionale (Nni) e dall’Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni (Nvvh). Ci sono state anche diverse perquisizioni domiciliari. In seguito, è stato svelato l'arresto di Áron Orbán.

"Secondo quanto riportato dalla stampa, il fratello minore di Viktor Orbán , Áron Orbán, è stato posto in stato di fermo con l'accusa di traffico di esseri umani. L'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni e l'Ufficio nazionale di investigazione stanno proseguendo le indagini", è questo il contenuto di un tweet pubblicato dal ministro ungherese Peter Magyar. Il conservatore europeista Magyar ha vinto le elezioni lo scorso maggio, promettendo di smantellare il sistema di potere creato dal predecessore filorusso.

L’inchiesta riguarderebbe un presunto sistema di intermediazione per il rilascio di visti e permessi di soggiorno a cittadini stranieri, in particolare vietnamiti e nepalesi. Anche il portale Telex ha dato ulteriori dettagli. Gli affari di Áron Orbán e dei suoi soci erano stati ricostruite nel maggio del 2025. Si faceva riferimento anche a una registrazione audio nella quale il fratello dell’allora premier discuteva di pratiche per visti bloccate dalle autorità. Secondo il giornale, alcuni intermediari avrebbero chiesto denaro promettendo di facilitare le procedure grazie a contatti istituzionali. Due soci di Áron Orbán erano stati arrestati dopo le elezioni dello scorso aprile, uno sarebbe stato recentemente scarcerato.