Maldive, rissa tra sub a 20 metri di profondità: "Così mi uccidete". Il video-choc

Rissa a venti metri di profondità. È successo tra alcuni sub nel sito di Kuda Rah Thila, nell’atollo di Ari Sud. Come ricostruito da Mark Russell su DIVE Magazine, l’istruttore cinese Xiao Du, ospite con un amico di una barca della flotta Maldives Legend, sarebbe stato avvicinato da tre subacquei a circa 18 metri di profondità. Du ha spiegato allo Yangtse Evening News che il punto d’immersione "non era grande e c’era molta gente, quindi era un po’ affollato". Secondo il suo racconto, un uomo lo ha raggiunto da sotto, lo ha spinto e ha fatto dei gesti con le mani. Mentre si allontanava, ha colpito Du con le pinne, e l’istruttore le ha scostate con una spinta.

Poi sarebbe arrivato un secondo uomo, che lui descrive come una guida subacquea, gli avrebbe afferrato un braccio. L'istruttore ha cercato di colpirlo con le pinne, ma nella concitazione l’altro sub avrebbe provato a togliergli maschera ed erogatore. Si è poi unito un terzo subacqueo: "Erano tutti intorno a me, potevo solo usare moderazione", ha detto Du. Infine l'uomo sarebbe riuscito a sottrarsi tornando in superficie. Nel video diffuso sui social, si sente Du urlare: "Così mi uccidete sott’acqua, siete in tre! Tre persone contro una sola è molto scorretto!".

In una nota, Maldives Legend ha riconosciuto l’episodio. Il direttore vendite e marketing Ali Sujuaan Shafeeq ha anche spiegato che, dalla verifica interna, lo scontro sarebbe iniziato tra la guida dell’altra barca e un ospite, e che solo dopo è intervenuto il team della flotta. La società ha sospeso una propria guida in attesa degli esiti, ribadendo una politica di "tolleranza zero" verso la violenza.