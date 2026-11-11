Trattativa Mosca-Kiev fra i niet russi a raffica e l’ottimismo degli altri

Quello di Abu Dhabi è il ritorno a un tavolo che si era interrotto, con delegazioni più serie e un’agenda più ampia. Ma è pur sempre ancora un negoziato su come negoziare, non su cosa firmare. E per usare le parole del Segretario di Stato Marco Rubio, che contemporaneamente a Parigi partecipava a un incontro del G7, «c’è ancora molto da fare». La strada, insomma, è lunghissima. Ad aprire i lavori è stato Jared Kushner, come sempre a fianco di Steve Witkoff, che ha parlato forse con un po’ troppa enfasi della necessità di «creare un nuovo quadro che ci porti decenni, se non secoli, di pace». Gli ha fatto eco il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov che ha anche lui parlato di «pace duratura per l’Ucraina», e il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, che ha auspicato che l’incontro «permetta di avanzare sul cammino verso la pace nell’interesse del popolo russo e del popolo ucraino». Ma viste le premesse è già tanto se prima o poi si arriverà a una tregua, senza più missili e droni. Le cose in chiaro le ha messe subito Lavrov che da Mosca ha ribadito la rigidissima linea russa: «Non accettiamo un cessate il fuoco e non permetteremo forze europee in Ucraina».

Sono due no. Il primo è alla tregua immediata, senza sapere «che cosa accadrà dopo», che servirebbe solo a dare respiro e armi all'Ucraina. Mosca chiede prima l’architettura di sicurezza europea, poi il cessate il fuoco. A tale scopo stavolta il Cremlino ha inviato ai colloqui la delegazione più pesante vista finora, che conta, oltre a Medinsky, il capo del GRU Kostyukov e i viceministri Galuzin e Ryabkov, l’uomo che si occupa il controllo degli armamenti e della futura sicurezza in Europa. Il secondo no è alle truppe europee in Ucraina. Mosca considera inaccettabile qualsiasi presenza militare europea come garanzia per l’Ucraina, figuriamoci come forza di interposizione. Anche l’Ucraina ha fissato la sua linea ufficiale, e non è meno rigida di quella russa. In questo caso è stato lo stesso Volodymyr Zelensky a ripetere dalla Danimarca, in visita alla premier Mette Frederiksen, che «nessuno crede che Putin si fermerà se abbandoniamo il Donbass».

«Farà una pausa», ha aggiunto il presidente ucraino, «e poi tornerà tra un anno, due o cinque anni». Per Zelensky cedere il Donbass non chiuderebbe la guerra, ma aprirebbe una nuova attesa. Per questo Kiev rifiuta cessioni e limiti all’esercito, chiede un cessate il fuoco immediato e un incontro diretto Zelensky-Putin. E chiede garanzie reali: stop agli attacchi energetici, sicurezza nel Mar Nero, scambio di prigionieri. Nel corso della giornata si era sparsa la voce (The Economist) che la delegazione americana avesse proposto di modificare i confini delle regioni di Donetsk e Luhansk, in modo da consentire alla Russia di dichiarare formalmente il «pieno controllo» sul Donbass, senza però che Kiev ceda effettivamente le sue città a Mosca. La notizia è stata smentita dai media ucraini, ma non da fonti ufficiali. Anche l’Europa si è palesata ad Abu Dhabi, non al tavolo ma nella stanza accanto.

Umerov ha iniziato la giornata incontrando i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Nato e Commissione europea. Per il nostro paese c’era Fabrizio Saggio. Il consigliere per la Sicurezza nazionale, nel corso della riunione, ha espresso il pieno sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale. Il nostro governo ha sottolineato che i negoziati sull’Ucraina toccano sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso. Da Parigi Rubio concorda: l’obiettivo degli Stati Uniti, ha detto il segretario di Stato Usa, è allargare i colloqui per includere l'Europa, perché gli europei siano «rappresentati a quel tavolo direttamente».

La possibilità non è ben vista da Mosca. Commentando la possibilità della creazione di un “Consiglio Russia-Nato” sulla falsariga di quello di inizio secolo durato fino all'annessione della Crimea - ipotesi avanzata da Kushner - il viceministro degli Esteri russo Aleksander Grushko ha detto che Mosca non vede da parte europea «alcuna disponibilità» a costruire la sicurezza con la Russia. «Al contrario», ha aggiunto, «il nostro Paese appare ora in tutti i documenti strategici della Nato e dell’Ue come una minaccia diretta, immediata e a lungo termine». «Pertanto, in queste condizioni, discutere di quali meccanismi o strutture potrebbero essere utili sembra troppo azzardato», ha concluso Grushko. I risultati del primo round di Abu Dhabi sono difficili da quantificare, ma è già tanto che siano ripresi i colloqui. Zelensky ha parlato di un incontro «costruttivo e piuttosto sostanziale», riferendosi in particolare a questioni umanitarie, come lo scambio di prigionieri e il rimpatrio dei bambini.