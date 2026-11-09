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"Ecco chi ha fatto arrivare a 50 gradi i frigoriferi nei supermercati": qui cambia tutto

lunedì 9 novembre 2026
"Ecco chi ha fatto arrivare a 50 gradi i frigoriferi nei supermercati": qui cambia tutto

1' di lettura

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta giudiziaria sugli attacchi informatici che, quasi un mese fa, hanno colpito centinaia di supermercati francesi, provocando il blocco degli impianti frigoriferi e gravi preoccupazioni per la sicurezza alimentare. Gli investigatori sospettano un coinvolgimento diretto dell'Iran, attraverso un'unità informatica specializzata dei Guardiani della Rivoluzione.

Come riportato da Le Parisien, il procuratore Laure Beccuau ha affidato il caso a due giudici istruttori. Tra gli indagati figurano il responsabile del gruppo Shahid Kaveh, struttura offensiva informatica legata ai Pasdaran, e i suoi due vice. Le ipotesi di reato comprendono l'accesso abusivo a sistemi informatici e il danneggiamento attraverso strumenti potenzialmente pericolosi per le persone, con l'aggravante dell'associazione criminale organizzata. La procura ha inoltre richiesto l'emissione di mandati d'arresto internazionali.

A indirizzare le indagini verso Teheran sono stati diversi elementi raccolti dagli organismi francesi di sicurezza informatica e intelligence. In particolare, gli investigatori hanno individuato tecniche operative riconducibili al gruppo Shahid Kaveh, comunicazioni in lingua farsi e indirizzi IP associati a dispositivi localizzati in Iran.

La responsabilità iraniana è stata sostenuta anche dal ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, che ha attribuito l'attacco ai Guardiani della Rivoluzione, definendolo un'offensiva senza precedenti per dimensioni e aggressività. Parigi ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore iraniano e l'intenzione di promuovere possibili sanzioni a livello europeo.

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