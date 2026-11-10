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Perché Leone e Milei non sono così distanti

Javier punta alla giustizia sociale. Con una ricetta diversa dal peronismo
di Corrado Oconemartedì 10 novembre 2026
Perché Leone e Milei non sono così distanti

3' di lettura

A leggere i giornali e i siti italiani Leone XIV, con il discorso pronunciato al suo arrivo a Buenos Aires, dove ieri alla messa hanno partecipato 2 milioni e mezzo di fedeli, avrebbe dato più di uno schiaffo a Javier Milei, costretto ad applaudire e a fare buon viso a cattivo gioco. In particolare, Prevost avrebbe criticato la concezione politica “iperliberista” e di “ultradestra” del presidente argentino. La frase che più è stata sottolineata è quella in cui il Papa ha affermato che «l’economia deve essere al servizio delle persone», e non viceversa. Ma poi anche il richiamo ai poveri che non possono essere abbandonati a sé stessi ma verso cui bisogna concepire politiche di aiuto e solidarietà. D’altronde, si è scritto, non è forse Milei colui che ha affermato che la “giustizia sociale” è una impostura? Che la sensibilità politica ed economica del Papa non corrisponda a quella di Milei, può ben darsi. Far però passare l’idea che Milei sia fautore di un darwinismo sociale teso ad arricchire ancora di più i già ricchi, fregandosene dei più poveri, è semplicemente una fandonia. Anzi, Milei ha preso il potere in Argentina proprio proponendo una “ricetta” diversa da quella usata dai governi che l’avevano preceduto e che avevano clamorosamente fallito sul tema della povertà.

Le politiche peroniste, assistenzialistiche e populiste, avevano infatti fatto raggiungere livelli astronomici all’inflazione, che come è noto è una tassa pagata dai più poveri. Esse avevano inoltre svuotato le casse dello Stato, aumentando la corruzione e portando alla bancarotta un Paese che pure è ricchissimo di risorse. Quanto alla critica alla “giustizia sociale”, Milei non ha fatto che ribadire un topos del pensiero liberale: le politiche redistributive non solo non raggiungono lo scopo di diminuire la povertà, ma l’aumentano perché sopprimono la libertà individuale di intraprendere e creare ricchezza per sé e per gli altri che è propria di ogni piccolo o grande imprenditore. Oltre ad aumentare appunto la corruzione che cresce in proporzione diretta con la crescita dei poteri dello Stato e della burocrazia.

Ognuno ovviamente può avere la sua idea sulla bontà o meno di queste idee, cioè sulla loro efficacia a raggiungere i fini che stanno a cuore anche al Papa. Che però questi fini non siano opposti agli altri, nessuno che non sia in malafede può negare. Così come è innegabile che le politiche peroniste siano invise al Papa non meno che al presidente argentino. Fa poi veramente specie come i media mainstream abbiano del tutto ignorato la convergenza del pensiero di Milei con quello della Chiesa sui temi, pure richiamati da Leone, della difesa della vita, della condanna dell’aborto, del ruolo centrale assegnato alla famiglia. Certo lo stile comunicativo del Papa non è quello del politico che in campagna elettorale andava in giro con la “motosega”, e non è detto che la sobrietà del primo sia meno efficace della sfrontatezza del secondo. Ma da qui a far passare il presidente argentino per un cinico e insensibile affamatore del suo popolo, ce ne corre.

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