La guerra si è spostata sul Mar Baltico: attacco al porto russo, due 007 polacchi arrestati a Kaliningrad

La guerra militare e di spionaggio si sposta sul Mar Baltico. Un attacco di droni ha causato un incendio nell'area portuale di Ust-Luga, nel nord-ovest della Russia, ferendo tre lavoratori. Lo ha dichiarato mercoledì su Telegram il governatore regionale Aleksandr Drozdenko.

Il braccio destro di Vladimir Putin ha affermato che anche una centrale elettrica è stata messa fuori uso a seguito dell'attacco, durante il quale sono stati abbattuti 150 droni sulla regione di Leningrado, che ospita anche un'importante raffineria di petrolio e la città di San Pietroburgo, città natale del presidente russo. Ust-Luga è un importante sbocco per l'esportazione di petrolio, prodotti petroliferi e cereali, oltre ad altre materie prime.

Contemporaneamente, da Mosca il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha fatto sapere di aver smantellato una presunta rete di spionaggio polacca operativa nella regione di Kaliningrad, l'enclave russa sul Mar Baltico, tra Polonia e Lituania. Nell'ambito dell'operazione sono state arrestate due persone, accusate di raccogliere informazioni sulle installazioni militari russe per conto dei servizi segreti di Varsavia. "L'Fsb ha individuato e neutralizzato una rete di agenti dei servizi speciali della Repubblica di Polonia che operava nella regione di Kaliningrad", si legge nel comunicato diffuso oggi.

Secondo l'intelligence russa, i due arrestati lavoravano per il Servizio di intelligence militare polacco (Sww) e per l'Agenzia per la sicurezza interna (Abw). Avrebbero raccolto e trasmesso informazioni sul personale militare e sulle strutture del ministero della Difesa russo, oltre a dati sulla situazione socioeconomica e sulle politiche migratorie e sociali della regione.