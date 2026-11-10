Crans, i Moretti affondano. Fallito il loro ristorante che volevano ristrutturare

Loro, J&J, i Moretti di Crans - Montana, ci avevano anche provato, quest’estate, prima della rottura e dell’accusa una contro l’altro per violenza domestica, con le ricadute a cascata che potevano esserci sul procedimento per il rogo di Capodanno, avevano tentato di riaprire i loro locali con l’eccezione (ovviamente) del Constel. Altrimenti-falliranno-e-saranno-guai-per-tutti, avevano detto i rispettivi avvocati, facendo intendere che il nodo del risarcimento, dopo il processo, eventualmente, passerà anche da questo. A distanza di quattro mesi, il ristorante Au Vieux Chalet di Lens, a qualche chilometro da Crans, è ufficialmente fallito per davvero.

LA DECISIONE DI SIERRE

La decisione l’ha presa il tribunale distrettuale di Sierre martedì 3 novembre, ma è finita sul Bollettino ufficiale del Canton Vallese solo nelle scorse ore. Tecnicamente a essere dichiarata fallita è la società che gestiva il locale, praticamente il risultato non cambia di una virgola: quello, Le Vieux Chalet 1978, dei tre esercizi dei corsi d’oltralpe, era il più recente, era stato aperto solo alla fine del 2023, dopo il Senso, inaugurato a Crans nel 2020 e, soprattutto, dopo il Constellation che ha aperto i battenti addirittura nel 2015. Un piccolo impero, una rete del turismo in una delle valli alpine più glamour e alla moda di sempre: ma anche una tragedia, quella di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti, che da allora ha chiuso tutte e tre le attività (per non far riaprire ai Moretti gli altri ristoranti si era levata persino una petizione popolare sulle piattaforme internet che ha macinato più di 50mila sottoscrizioni nei mesi scorsi).