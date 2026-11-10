Crans, i Moretti affondano. Fallito il loro ristorante che volevano ristrutturare

Loro, J&J, i Moretti di Crans - Montana, ci avevano anche provato, quest’estate, prima della rottura e dell’accusa una contro l’altro per violenza domestica, con le ricadute a cascata che potevano esserci sul procedimento per il rogo di Capodanno, avevano tentato di riaprire i loro locali con l’eccezione (ovviamente) del Constel. Altrimenti-falliranno-e-saranno-guai-per-tutti, avevano detto i rispettivi avvocati, facendo intendere che il nodo del risarcimento, dopo il processo, eventualmente, passerà anche da questo. A distanza di quattro mesi, il ristorante Au Vieux Chalet di Lens, a qualche chilometro da Crans, è ufficialmente fallito per davvero.
LA DECISIONE DI SIERRE
La decisione l’ha presa il tribunale distrettuale di Sierre martedì 3 novembre, ma è finita sul Bollettino ufficiale del Canton Vallese solo nelle scorse ore. Tecnicamente a essere dichiarata fallita è la società che gestiva il locale, praticamente il risultato non cambia di una virgola: quello, Le Vieux Chalet 1978, dei tre esercizi dei corsi d’oltralpe, era il più recente, era stato aperto solo alla fine del 2023, dopo il Senso, inaugurato a Crans nel 2020 e, soprattutto, dopo il Constellation che ha aperto i battenti addirittura nel 2015. Un piccolo impero, una rete del turismo in una delle valli alpine più glamour e alla moda di sempre: ma anche una tragedia, quella di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti, che da allora ha chiuso tutte e tre le attività (per non far riaprire ai Moretti gli altri ristoranti si era levata persino una petizione popolare sulle piattaforme internet che ha macinato più di 50mila sottoscrizioni nei mesi scorsi).
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Il Vieux Chalet, tra l’altro, in quel gioco di corsi e ricorsi storici che vale anche nei casi giudiziari, a febbraio del 2024, pochi mesi dopo l’acquisto da parte di Jessica e Jacques, mentre i due erano impegnati con i lavori di ristrutturazione, aveva anch’esso preso fuoco: in quell’occasione erano stati necessari una quarantina di pompieri e dodici mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Si era trattati di un guasto elettrico (con ogni probabilità) e il fascicolo relativo all’incidente, allora, era stato archiviato, anche perché, per fortuna, non si erano registrate vittime. A maggio di quest’anno, tuttavia, come riporta la stampa svizzera, la procura vallesana avrebbe riaperto la vicenda dopo che un rapporto dell’ufficio federale antiriciclaggio avrebbe segnalato una «probabile frode assicurativa» (l’avvocato Patrick Michod che difende monsieur Moretti ha già bollato la nuova inchiesta infondata). Chercher l’argent, vale anche qui, in questa storia fatta di dolore e di conti sotto l’attenzione di tutti (almeno a Crans). Quelli dei Moretti, al momento, fallimento o meno, rimangono dov’erano: ossia congelati. Il patrimonio della coppia è fatto soprattutto di immobili vallesani, i loro locali sono divisi al 50 e 50 (lui li gestisce, lei li amministra): un eventuale divorzio, magari a seguito dell’accusa di Ferragosto, renderebbe ancora più difficile tenerli in piedi.
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LE POLEMICHE
Lassù, nella fredda Svizzera che si prepara alla stagione invernale, dove di certo non mancano le polemiche (l’ultima riguarda il “memoriale” di Crans che il Comune vorrebbe spostare trasferendo le fotografie dei ragazzi morti affisse davanti al Constel: a questa decisione si sono fermamente opposte le famiglie delle vittime ma anche il Cantone perché «il presidente Christophe Darbellay mi ha pregato di informare che condivide queste aspettative e che spera che le immagini restino accanto ai nomi dei ragazzi all’esterno della palizzata di cui è previsto l’allestimento intorno al Constellation in vista del primo anniversario della tragedia», spiega l’ex ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado), quella del Vieux Chalet è un’ulteriore tegola in un caso che tutti vivono ancora con dolore.
Gli indagati dalla procura di Sion sono diciassette, compresi alcuni ex e attuali responsabili del Comune elvetico. A tutti sono contestati omicidio, lesioni e incendio colposi; Jessica deve rispondere anche di falsità in documenti e Jacques (l’unico al momento in galera) di violenza domestica (però per un procedimento che non è collegato a quello di Crans). Il prossimo interrogatorio della coppia è fissato per il 2 dicembre.