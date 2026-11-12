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La Nato islamica esporta armamenti in Sudan

di Andrea Morigigiovedì 12 novembre 2026
La Nato islamica esporta armamenti in Sudan

2' di lettura

Anche le Nato islamiche sviluppano una tendenza espansiva. Una cooperazione sunnita più stretta, in cui si intravvede la prospettiva di un’architettura di sicurezza più ampia, commenta Anna Mahjar Barducci su Middle East Forum, a proposito del patto firmato a Doha il 21 ottobre scorso da Pakistan, Turchia, Qatar e Indonesia, con l’evocativo titolo di Badr. Il nome fa memoria esplicita della battaglia del 624, che vide l’esercito musulmano guidato da Maometto partire alla conquista della Penisola arabica. Da lì, sulla punta delle spade, la religione del Corano si era estesa in tutte le direzioni. Compresa l’Africa, che rimane anche attualmente territorio conteso fra le potenze arabe, oltre che fra l’Occidente e la Cina.

Nel Continente Nero, Pechino guarda con attenzione alla collaborazione militare sempre più stretta fra Pakistan, unico Stato islamico dotato di arma nucleare, e Sudan, dove da quattro anni infuria una guerra senza quartiere fra le truppe “regolari” di Abdel Fattah al-Burhan e le Forze di Supporto Rapido, guidate da Mohamed Hamdan Dagalo. Nessuno dei due contendenti, aveva dichiarato il 22 settembre scorso Tommy Pigott, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, «rappresenta un’autorità legittima e costituzionale governativa». Sul campo di battaglia - quindi sul piano politico internazionale finisce per prevalere chi riesce a ottenere maggior sostegno dall’estero. Khartoum e Islamabad, il 7 novembre scorso, hanno sottoscritto un accordo per la libera circolazione di funzionari e personale diplomatico dei due rispettivi Paesi.

La firma, apposta dal ministro dell’Interno sudanese, il generale Babiker Samra Mustafa Ali, e dal suo omologo pakistano, Mohsin Naqvi, dovrebbe precedere un prossimo memorandum d’intesa sui cyberattacchi, parte di una cooperazione più ampia su sicurezza e addestramento della polizia. A luglio avevano valutato anche un dispiegamento di caschi blu dell’ONU nelle zone di conflitto. Ma in concreto, si discute di forniture belliche. Lo si è visto alla parata del 2 agosto scorso a Khartoum, dove hanno sfilato un centinaio di veicoli blindati Mohafiz-V, fabbricati dall'industria statale pakistana Taxila. A Radio France Internationale risulta che siano un regalo dell'Arabia Saudita che, riporta Le Monde, ha firmato un accordo di cooperazione con il governo a guida militare del Sudan il 17 agosto. Il Paese africano diviene così, anche senza farne parte direttamente, il primo banco di prova del Patto della Mecca, stretto il 7 agosto fra Turchia, Pakistan, Arabia Saudita. Procedendo così, la guerra in Sudan non finirà mai.

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