Reza Ciro Pahlavi - Uno scià ad Auschwitz: "Io sto con Israele"

Lo scià va ad Auschwitz, 81 anni dopo l’Olocausto. Il principe Reza Pahlavi si unisce alla European Jewish Association, la voce ebraica dell’Europa, che oggi è in visita al luogo più simbolico dello sterminio. Qui, dove il nazionalsocialismo torturò fino alla morte e uccise nelle camere a gas un milione di persone, un sesto del totale delle vittime della Shoah, non basta guardarsi indietro e coltivare una memoria. Va spiegato all’Occidente, dove si tenta di introdurre la legge islamica, che l’alternativa alla barbarie è un'alleanza con Israele, non la sottomissione alla sharia.

Libero ha raccolto le testimonianze del massacro del gennaio scorso, allo scopo di non far dimenticare quel bagno di sangue stimato in 90mila persone. Perciò al leader dell’opposizione iraniana chiedo se a suo parere la Repubblica Islamica di Teheran stia percorrendo la stessa strada del Terzo Reich, impiccando quotidianamente i suoi cittadini accusati di essere spie sioniste. «Il regime sta continuando l'opera iniziata da Hitler. Mahmoud Ahmadinejad quando era presidente della Repubblica si è unito ai negazionisti dell’Olocausto. E la classe dirigente attualmente al potere criminalizza gli ebrei esattamente con le stesse tecniche di propaganda utilizzate dai nazionalsocialisti che li dipingevano come vermi o insetti. Quello che si vede allo Yad Vashem a Gerusalemme come testimonianza della persecuzione contro gli ebrei del secolo scorso, si sta riproducendo tale e quale oggi a Teheran».

Suo padre si era già recato in visita ad Auschwitz nel 1966, suo nonno aveva rilasciato passaporti iraniani a 6.200 bambini ebrei tramite l’ambasciata di Teheran a Parigi per salvarli dalla morte. Lei come si vede in questa linea di continuità?

«Ogni generazione dovrebbe riprendere la battaglia contro il totalitarismo perché purtroppo, non so ancora spiegarmene il motivo, la storia sembra tragicamente destinata a ripetersi. Se a quell’epoca, durante la Seconda Guerra Mondiale, la monarchia iraniana ha dato rifugio agli ebrei perseguitati, ora è il momento non solo di combattere l’antisemitismo che si va diffondendo sempre di più nelle società occidentali, ma anche di combattere un regime che si è trasformato in una minaccia per tutti. Certamente è un pericolo concreto per la sicurezza di Israele, in particolare per l’Europa, poiché è alleato della Russia nell’aggressione militare all’Ucraina, ma anche per il resto del mondo, attraverso i suoi proxy, Hamas in Israele, gli Huthi nello Yemen, Hezbollah in Libano, le milizie sciite in Iraq».



E le classi politiche in Occidente se ne rendono conto?

«Diciamo che, tranne che in Israele, si dovrebbero convincere che togliere di mezzo il regime significherebbe risolvere i problemi della regione. E non attraverso compromessi o le attuali inutili politiche di appeasement, che si stanno rivelando controproducenti. Bisogna capire che non si possono avere i pasdaran come interlocutori o addirittura come partner se si vuole far seriamente avanzare il processo di pace in Medio Oriente. Il regime iraniano non è più soltanto una minaccia per Israele o per il popolo iraniano. Ora è una minaccia diretta alla sicurezza dell’Europa. Il tempo delle risoluzioni e delle condanne è finito. I governi europei devono agire: chiudere le ambasciate del regime, espellerne i diplomatici e colpirne i fondi illeciti. La politica di accondiscendenza ha fallito. Il mondo libero deve smettere di cedere ai ricatti del regime e schierarsi con il popolo iraniano che lotta per la libertà».

La popolazione, che ha protestato ormai un anno fa per chiedere un altro sistema politico, ora che cosa si attende?

«La loro e la nostra causa è la libertà. Il popolo iraniano ha sacrificato se stesso nelle piazze non per un accordo sul nucleare o sul commercio di petrolio. Soprattutto i più giovani non accetteranno mai una versione soft o annacquata del regime che li ha massacrati. Va chiarito che noi non stiamo combattendo per il prezzo della benzina. Per questo stiamo conducendo una politica bipartisan per convincere i governi che bisogna fare di più. Vorrei far notare che la fine dell’Unione Sovietica iniziò quando qualcuno, l’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, ebbe il coraggio di definirla l’impero del male. E l’attuale regime iraniano presenta molte similitudini con l’Urss, oltre che caratteri comuni con tutti gli altri totalitarismi, perché è anche razzista e fascista. Proprio per questo va rovesciato: per evitare un altro Olocausto».



E lei che cosa auspica, dopo l’eventuale caduta del regime?

«Le dinamiche della transizione sono tutte da intendersi sulla strada delle riforme, affidate a chi ha i titoli per avviarle e portarle a termine. Il mio ruolo attualmente consiste nel dar vita a una coalizione il più allargata possibile, alla quale potrà dare il suo contributo chiunque non abbia le mani grondanti del sangue del popolo iraniano. Premesso che io non sono candidato ad alcuna carica, credo che il processo democratico sia il primo obiettivo da perseguire, stabilendo l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e la separazione fra la religione e la politica».