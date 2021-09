Giulio Tremonti, la profezia post-Covid: "Italia locomotiva d'Europa?", ecco che cosa ci aspetta

01 settembre 2021 a

a

a

Italia nuova locomotiva d'Europa? "E' giusto che ora l'economia italiana risalga più delle altre ma non saremo la locomotiva d'Europa". Questo il parere dell'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ospite di Omnibus, il talk mattutino in onda su La7. L'ex ministro berlusconiano affronta il tempo della ripresa post-pandemia, grazie anche ai nuovi dati economici italiani.

Tremonti ha la spiegazione per commentare i dati della crescita del nostro Pil, dopo che in molti analisti hanno notato come la crescita straordinaria del nostro paese, ci ha fatto descrivere anche da qualcuno come la locomotiva d'Europa. Titolo che fino a ieri era della Germania. L'ex ministro però non è altrettanto ottimista.

"Il bonus dei monopattini e dei nonni...". Lezioncina al governo firmata Tremonti: cosa i giallorossi non hanno ancora capito

"L'economia italiana era andata molto più giù rispetto alle altre e quindi è giusto ed è buono che risalga adesso più delle altre. Pensare che la locomotiva italiana è la locomotiva d'Europa, come dire speriamo che sia così, ma penso che sia non probabile", commenta Tremonti. Infine Tremonti dà un giudizio sugli anni del governo Merkel in Germania. "I soldi per salvare la Grecia, sono stati usati le banche tedesche e francesi. Quella è una pagina oscura dell'Europa", conclude l'ex ministro.

"La crisi non è finita". Disastro imminente, Tremonti suona la sveglia a Conte: agire e in fretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.