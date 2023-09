Immigrazione, Piantedosi lascia il tavolo Ue: il gioco sporco di Berlino

29 settembre 2023 a

L'intesa sull'immigrazione tra i ministri degli Interni dei Paesi Ue sembrava a un passo. Al Consiglio Affari interni, giovedì pomeriggio, la Germania aveva tolto le riserve sul regolamento sulla gestione delle crisi, un documento che intende fissare le regole nel caso in cui un Paese Ue si trovi sotto pressione per un aumento di sbarchi o arrivi superiore del normale (l'esempio di scuola è quello della Bielorussia, che ha visto coinvolti in prima linea i Paesi dell'Est e la stessa Germania, non a caso).

Poi, all'improvviso, il nuovo brusco stop, con il ministro degli Interni italiano Matteo Piantedosi che ha abbandonato tavolo e lavori. Formalmente, il testo uscito dalla mediazione spagnola (che va incontro alle richieste dei verdi tedeschi di maggior tutela per diritto d'asilo e minori) non convince del tutto il nostro governo ma la ragione è un'altra.



Mentre al vertice si parlava di regole e cavilli, nel Mediterraneo Palazzo Chigi ha smascherato il gioco sporco di Berlino. Nel testo in esame era stato aggiunto un passaggio non secondario, "le operazioni di aiuto umanitario, secondo gli standard europei, non dovrebbero essere considerate come strumentalizzazione dei migranti quando non vi è l’obiettivo di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro".

Un assist alle Ong, con Antonio Tajani che però nel faccia a faccia con la collega ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha ricordato: "La notizia di sette navi di Ong, alcune battenti bandiera tedesca, altre no, che vanno verso Lampedusa conferma la nostra preoccupazione e la nostra analisi", Definendo poi "strano e preoccupante" il fatto che "nel giorno in cui si fa una proposta si fanno arrivare tutte queste navi. Qualcuno forse vuole impedire che ci sia un accordo? C’è veramente molto stupore". Il negoziato riprenderà a livello di ambasciatori nei prossimi giorni ma con la spada di Damocle dei probabili nuovi sbarchi sulle coste italiane facilitati dalle imbarcazioni battente bandiera tedesca.