FdI, Fazzolari: "Perché il Pd è sopravvissuto in Europa"

24 novembre 2023 a

a

a

"I dem sono sopravvissuti in Europa grazie a Francia e Germania": ne è convinto il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, che ne ha parlato in un'intervista al Foglio. "L’Italia, con il Pd, si è sempre accodata al patto franco-tedesco per garantirsi un minimo di sopravvivenza e agibilità politica. E in alcuni casi, nonostante sia cambiata la musica, ancora accade”, ha spiegato Fazzolari. Si tratta di un patto che, ha precisato il senatore di Fratelli d'Italia, "stiamo scardinando con i fatti, senza timori reverenziali”.

Il riferimento è alla recente visita della premier Giorgia Meloni in Germania: "A Berlino è andata benissimo e troveremo un’intesa sul Patto di stabilità”, ha continuato il sottosegretario. La presidente del Consiglio e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno firmato, in quell'occasione, il Piano d'azione italo-tedesco, un piano che rinsalda la cooperazione tra i due Paesi. “È stata la dimostrazione che con la Germania, ma anche con la Francia, adesso possiamo trattare da pari a pari. Senza timori reverenziali”, ha dichiarato soddisfatto Fazzolari.

"Ma quali aperitivi": immigrati in Albania, Fazzolari zittisce la sinistra

Per contare di più in Europa, secondo il senatore, FdI non ha bisogno di raggiungere il 30% alle prossime elezioni. Secondo lui, basta solo proseguire con l'ottimo lavoro già in corso: "Dovremo continuare a governare bene, come stiamo facendo". Fazzolari, infine, è tornato sui rapporti con Francia e Germania: "Dopo anni in cui l’Italia, per colpa del Pd, è stata ancillare adesso siede ai tavoli che contano parlando con l’asse francotedesco da pari a pari”.